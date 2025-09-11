妻帶5歲子回娘家躲家暴夫 他竟用枕頭悶死兒子檢依殺人罪起訴

基隆市簡姓男子遭妻子指控涉嫌家暴，簡妻帶5歲兒子回娘家居住並有意離婚。簡男帶兒子回家短暫同住時，涉嫌用枕頭悶死兒子，案發後被收押。檢方依涉犯殺人罪起訴簡男，並在今天移由基隆地方法院審理。

檢方起訴指出，45歲簡男與張姓妻子結婚14年，今年4月23日晚間夫妻疑因家務及生活費等問題起口角，簡男涉嫌動手打人。簡妻事後報案指控丈夫對他暴力相向，聲請通常保護令，但未提及幼兒需要安置或保護，並帶兒子回娘家居住，與簡男分居。

簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男今年5月13日接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻用通訊軟體LINE聯絡簡男，他都未回訊息。

簡妻和母親14日晚間去找簡男，要帶走小孩，進房後發現簡男不在屋內，並在房間發現兒子在床上疑已死亡，哀痛昏厥。消防人員獲報到場，將男童送醫急救，醫師宣告不治。

警方追查簡男行蹤，發現他騎機車前往八斗子地區，15日凌晨零時許在中正路將他逮捕，帶回調查後移送法辦。基隆地檢署檢察官李國瑋複訊後，以涉犯殺人重罪及逃亡之虞等理由聲請羈押，基隆地院法官審理後裁准。

檢方查出，簡男在5月14日下午至晚上期間，在兒子熟睡時，用枕頭悶壓兒子的口、鼻，導致兒子窒息死亡。簡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第271條第1項成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴，今天移審基隆地院。簡男逃亡時涉嫌酒後騎車，檢方另案訴請法院簡易判決處刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線