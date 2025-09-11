顏寬恒貪汙二審宣判！貪汙7年10月偽造文書判6月

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院一審去年依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑，顏堅稱無罪，高呼「我非常冤枉！」認為因家庭背景、社會印象遭抹黑；台中高分院二審今判處駁回，貪汙部分7年10月仍可上訴，偽造文書判6月確定。

顏寬恒預計今上午10點15分，赴台中高分院外統一受訪，將針對二審判決結果親自對外回應。顏在一、二審期間，均堅稱自己無罪，並喊出是「天大的冤枉。」

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，涉嫌假買賣，而顏的弟弟顏仁賢在國有地興建私人建築大門、警衛室。

檢方還查出，顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費，依貪汙、竊佔、偽造文書等罪嫌起訴一共5人。

台中地院一審認為，針對顏寬恒、林進福利用職務詐取財物罪部分，主要依據林進福公司帳務中，有顯示出一筆款項為苑裡營造有限公司，是由林指示妻子去記帳，並寫有「顏董代收代付總表」，明細也清楚載有「代收立法院薪資107年2月5日至109年1月15日，林進福等。」

一審指出，換句話說這筆錢等於是林進福代收代付，用在顏寬恒相關支出上，直言「這是一個很強的證據」，這筆錢並非林進福擔任助理可使用的錢，只是其代為收受，用來支出顏其他相關事項明細。

一審審酌，豪宅金額高達4000多萬，但在交易成立過程僅短短15天，判斷認定屬於「假買賣」，而成立偽造文書。

一審2024年7月25日宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判顏寬恒7年10月並褫奪公權3年、6月得易科罰金，未扣案犯罪所得108萬4976元均沒收，依法追徵其價額，顏被訴竊佔部分無罪。