快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

2男發布養貓狗領3千元訊息遭辦 法院裁定不罰

中央社／ 台北11日電

連姓男子與石姓行銷投資業者在社群平台發布「賴政府發補助，養貓狗可領新台幣3000元」，遭認定假訊息送辦。北院裁定不符社會秩序維護法處罰散布謠言要件，裁定不罰，可抗告。

根據台灣台北地方法院裁定書，2名男子5月透過社群網站Instagram（IG）貼短影音，指「賴政府發補助，養貓狗領新台幣3000元」；農業部之後發布新聞稿表示，這是詐騙資訊。

警方循線通知2人到案說明，認為2人意圖取得他人個人資料與財務而發布不實消息，有散布謠言、足以影響公共安寧之虞，移送北院裁處。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

根據北院裁定，影片內容指寵物如果經認養、保險、節育等符合一定資格前提下，得申請補助3000元，而領取後如果未有計畫如何使用，可用於投資，並可提供投資連結，可知其目的為招攬投資，難認有何足以使聽聞者心生畏懼或恐慌或有何足以影響公共安寧情形。

此外，警方未提出2人有取得個人資料與財務、冒用政府名義行為證據，且從媒體報導可知補助資訊，固然影片基於廣告目的而誇大，但仍非虛偽杜撰，裁定不罰，全案仍可抗告。

社群 財務 賴政府

延伸閱讀

北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

曾轟檢察官「摧毀司法信任度」柯文哲明又出庭 會對抗告叫板？

相關新聞

獨／狠心泰女將10隻倉鼠沖馬桶 檢8天火速起訴：鼠受痛苦難以想像

泰國籍女子Promin因和台灣男友鬧分手驚動警方到場，被查出逾期居留遭移民署收容，近期網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入...

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，法院一、二審都依貪汙、偽造文書罪判他8年4月；二審指...

曾藉都更案詐貸83.5億 坤泰建設董事長楊岳修再涉恐嚇討債遭訴

曾以位於新北市新莊區、號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，涉嫌詐貸83.5億元的泰坤建設董事長楊岳修，2020年間因與...

醫師父子開立安眠藥使蒂諾斯自費處方箋 販毒等罪起訴

台北市青山診所負責人醫師陳維礎與兒子陳大偉，涉販售含第四級管制藥品佐沛眠的安眠藥「使蒂諾斯（Stilnox）」處方箋，兒...

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

彰化葉姓女子經營生物農業公司，從事有機肥料、廢棄物處置，卻因廠內空間不足，和另2間公司前年起將蟲糞、廚餘及廢蛋殼、蛋液等...

新北議員邱烽堯涉弊判3年半 想看所有扣押物遭高院批浪費司法資源

國民黨籍新北市議員邱烽堯被控涉中和安樂市場開發弊案，新北地方法院依貪汙治罪條例圖利罪判邱3年6月徒刑，褫奪公權3年。案經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。