派出所嗆警「流氓」被上銬後繼續罵 刑事罰金15萬又得民事賠償15萬

沈姓男子認為林姓巡佐傷害、恐嚇他長達2年，報案未獲處理，在派出所辱罵林是「流氓」，遭上銬後又用髒話罵人，被法案依公然侮辱罪判刑5月，易科罰金15萬元。林姓巡佐再提告求償，法官審理後，判沈應賠償15萬元。

判決指出，沈男今年1月3日凌晨0時許，酒後進入基隆警二分局東光派出所，站在值班台前辱罵執勤的林姓巡佐，「你在這邊幾十年，在這邊腐化、腐爛」，林出聲制止，但沈男又接著說，「你不是地方流氓嗎」、「流氓是汙辱你嗎」、「你是流氓」、「警察流氓」等話。

林姓巡佐當場逮捕沈男，並上銬將他銬在辦公室內人犯戒護區，沈男又用髒話辱罵林姓巡佐。林姓巡佐提告，警方將全案移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依公然侮辱罪嫌起訴沈男。

基隆地方法院審理時，沈男認罪，法官再依相關事證認定犯行，判刑5月，可易科罰金15萬元。林姓巡佐提起刑事附帶民事訴訟，指沈男以汙言穢語辱罵警察，貶損他的名譽與社會評價，讓他蒙受難以用筆墨形容的精神上痛苦，向沈男求償30萬元。

沈男答辯，他所犯妨礙公務罪章的侮辱公務員罪，並非為保障個人法益而設，不符民事訴訟損害賠償本旨。他因為遭林姓巡佐「暴力傷害、電話恐嚇」長達2年，但他持續報案陳情都無改變。

沈男說，案發當日再次到派出所報案陳情，林姓巡佐輪值外勤職務，卻擅離職守，在值班台前阻止他「行使合憲陳情之權利」，侵害他的陳情權與言論自由。他引述憲法法庭判決，指說出辱警言詞是「比例性防衛」，是針對可受公評的公共事務，希望促使公共事務思辨改進，符合憲法言論自由保障範疇，聲明駁回告訴。

基隆地方法官審理後指出，民法侵權行為損害賠償制度，核心價值在於權利救濟，而非懲罰，構成要件與刑法有別。民事侵權行為不以「故意」為限，不法侵害他人名譽言論，要負民事侵權行為賠償責任。

法官說，刑事懲罰與民事賠償的法律效果不同，刑事懲罰旨在制裁，民事賠償旨在填補，兩者規範目的、保護範圍、認定標準及法律效果有根本性差異。若將刑事犯罪嚴格審查的基礎，移植到民事事件的賠償領域，不僅混淆界線，亦將過度限縮民事救濟。

法官指出，沈男引述的憲法法庭判決，有提及「民事法律有關不法侵害他人名譽所涉侮辱行為之認定，亦非本判決意旨所及，仍應由民事法院本於職權，權衡表意人之言論自由與被害人之名譽權後，個案決定之」，因此認定不適用這起民事訴訟適用。

法官說，沈男在不特定人得以共見共聞的派出所值班台前或人犯戒護區域，持續說出辱警言詞，形同指責林姓巡佐長期從事警職卻無貢獻、品行敗壞猶如黑道，屬欠缺客觀事實根據的惡意攻訐，貶損林姓巡佐評價，並可摧毀其職業尊嚴。