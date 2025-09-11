基隆東岸商場案3公務員被控圖利大日 不起訴確定

快訊

中央社／ 台北11日電

基隆東岸商場案，基市府陳姓臨時人員、賀姓技正、張姓科長被控涉圖利大日公司隱匿商場公共空間租金收入，基檢2度不起訴處分，並職權送請再議，高檢署昨天駁回再議確定。

本案因由，基隆地檢署指控，基隆東岸商場停車場原營運商大日公司蘇姓負責人，為免因缺失影響續約，自民國107年起至111年間行賄時任基隆市政府陳姓臨時人員，以獲陳男告知督導重點等資訊，共計行賄新台幣95萬元。

108年10月間，時任交通旅遊處（現為交通處）賀姓技正，獲知廉政署向市府調閱停車場資料，涉洩密大日公司；此外，105年間，蘇男短報大日公司當年度停車場營收，使市府認為未逾預估營收，而免繳納經營權利金約486萬元。

檢方認定，賀男、陳男等人罪證明確，依貪污治罪條例的收受賄賂罪起訴陳男，另依刑法洩密罪起訴賀男；蘇男與大日公司等9名主管員工，則依貪污治罪條例行賄罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

另一方面，檢方查出，賀男與時任停車管理科張姓科長於107年至108年間，涉同意大日公司隱匿東岸商場停車場的公共空間租金收入，並由陳男傳達訊息，涉嫌圖利大日公司得以規避繳納經營權利金給基市府。

檢察官認定，此部分未影響大日公司陳報營收與經營權利金計算方式與結果，難認賀男等3人有圖利犯意，予以不起訴處分，並依職權向台灣高等檢察署送請再議。

高檢署去年11月將不起訴部分發回續查，基檢日前仍將陳男、張男、賀男3人不起訴處分，並職權再議。高檢署昨天駁回再議確定。

基隆 貪污 停車場

