被訴貪汙喊冤 顏寬恒二審宣判後親上火線說明

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，去年台中地院依貪汙偽造文書2罪判他8年4月徒刑；顏堅稱無罪，高呼「我非常冤枉」，認為因家庭背景、社會印象遭抹黑，上訴二審。台中高分院今上午10點將宣判，顏寬恒於判決結果出爐後會親自出面回應。

顏寬恒預計今天上午10點15分赴台中高分院外統一受訪，將針對二審判決結果親自對外回應。顏在一、二審期間均堅稱自己無罪，並喊出是「天大的冤望」。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地1097.14平方公尺，2021年選舉期間遭告發，顏用借款名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人林進福共謀，由張出面向顏購買，涉嫌假買賣，而顏的弟弟顏仁賢在國有地興建私人建築大門、警衛室。檢方還指控，顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費，依貪汙、竊佔、偽造文書等罪嫌起訴一共5人。

台中地院一審認為，針對顏寬恒、林進福利用職務詐取財物罪部分，主要依據林進福公司帳務中，有一筆款項為苑裡營造有限公司是由林指示妻子記帳，並寫有「顏董代收代付總表」，明細也清楚載有「代收立法院薪資107年2月5日至109年1月15日，林進福等。」換句話說，這筆錢等於是林進福代收代付，用在顏寬恒相關支出上，直言「這是很強的證據」，這筆錢並非林進福擔任助理可使用的錢。

另外，豪宅金額高達4000多萬，但在交易成立過程僅短短15天，認為屬於「假買賣」而成立偽造文書。去年7月25日依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判顏寬恒7年10月並褫奪公權3年、6月得易科罰金，未扣案犯罪所得108萬4976元均沒收，依法追徵其價額，顏被訴竊佔部分無罪。

顏的妻子陳麗凌被訴偽造文書無罪，林進福依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪各判7年8月並褫奪公權2年、6月得易科罰金，竊佔無罪。張姓女設計師，依偽造文書罪判4月，得易科罰金。顏的弟弟顏仁賢依竊佔罪判6月，得易科罰金。

顏寬恒被訴貪汙詐領助理費等案件，台中高分院二審今上午10時宣判。圖／報系資料照
顏寬恒被訴貪汙詐領助理費等案件，台中高分院二審今上午10時宣判。圖／報系資料照

貪汙 顏寬恒 偽造文書

