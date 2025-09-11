幫自傷女子打海洛因止痛 2男過失致死起訴

潘姓女子懷疑楊姓男友和前女友聯繫持刀自傷，就醫縫合傷口返家，要求楊替她施打海洛因止痛，楊涉注射海洛因，又讓毒友詹姓男子接力施打，潘十四小時後休克死亡。台北地檢署認定楊等行為造成死亡結果，昨依過失致死罪嫌起訴二人。

起訴指出，今年一月九日凌晨一時許潘女懷疑楊和前女友聯繫發生口角，情緒激動在租屋處持黑色摺疊刀捅肚自傷，送醫縫合傷口後回家；同日凌晨四時許，潘傷口疼痛，要求楊替她施打海洛因「止痛」，楊涉用針筒幫潘注射不詳重量海洛因。

同日上午七時許，潘聯繫朋友劉男（已歿），稱她「肚子痛」要求劉帶海洛因到租屋處；上午八時許，劉涉到場替潘施打海洛因，劉再聯繫詹男、陳姓友人帶海洛因到場，又聯繫李姓女友人來照顧潘。

當日下午五時許詹、陳抵達，李女由梁姓友人陪同前往，楊涉要求詹繼續替潘施打海洛因，詹涉將海洛因裝入針筒加水稀釋後注射潘女皮膚；約一小時後，潘女坐在地上失去意識，送醫不治。檢方解剖，潘腹部刺創傷出血，加上施打海洛因，導致混合性出血休克與中毒性休克死亡。

檢方認定，潘因和楊口角捅肚受傷，楊受委託替潘施打毒品，且要求劉、詹替潘施打足量海洛因，三項行為導致潘死亡結果。楊男原坦承替潘施打毒品，後改稱「僅幫忙拿酒精棉片」臨訟卸責，楊、詹涉幫助施用第一級毒品、過失致死等罪，從重依過失致死起訴，建請法院對楊從重量刑。劉因死亡不起訴，其餘在場三人也獲不起訴處分。

