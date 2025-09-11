聽新聞
涉館長槍擊案！寶和會前會長無罪 黃國昌批「掃黑淪笑話」

聯合報／ 記者蔣永佑劉懿萱／連線報導

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，檢方依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴前會長邵柏傑（前中灰衣男）、組長劉志強，新北地院昨判決劉男10月徒刑，邵男則因證據不足獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢在內三件槍擊案、一件擄人勒贖案及一件恐嚇取財未遂案，新北地檢署二○二二年依涉犯組織及恐嚇取財罪，起訴被視為該會實質領袖的前會長邵柏傑、組長劉志強。新北地方法院昨判劉男十月徒刑，邵男證據不足獲判無罪；檢方表示收到判決書研議是否上訴。

立委黃國昌表示，「寶和會果然很夠力」，此案等了近三年，賴清德總統曾說掃黑打詐不退讓半步，淪為大笑話。

「館長」陳之漢二○二○年八月遭槍擊，檢方查出寶和會涉案，且另涉二起槍擊案及紅景天吸金案主謀謝忠奇擄人勒贖案、某地下匯兌業者恐嚇取財案。

檢方首波起訴規畫館長槍擊案的寶和會大組長施俊吉、槍手劉丞浩，依組織犯罪起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝與多名幫眾；施、劉二審依殺人未遂等罪判十六年及十五年六月徒刑，其餘分處十月到八年不等徒刑。檢方依共犯手機資料、金流及相關共犯與證人證詞，認定邵、劉是隱身在後藏鏡人，吸收年輕成員從事暴力犯罪，另案起訴。

新北地院認定劉男參與地下匯兌業者恐嚇取財，偵查期間否認犯罪，法院審理才坦承犯行，依參與犯罪組織罪及恐嚇取財未遂罪判刑十月。

邵男被控為寶和會實質領袖，但法院認為依槍擊及擄人勒贖案件相關卷證，均查無事證證明邵男涉入；恐嚇取財案，邵男雖曾同日出現在寶和會成員圍堵被害人的同一家五星級酒店，但檢方未能舉證邵男有指揮成員犯案。

另檢方指控邵男曾在寶和會幹部通訊軟體群組內指揮及下達命令，經查邵男未在該群組內，邵男曾與寶和會成員接觸、見面等事證，也難推認邵為寶和會前會長或實質領袖，合議庭難做出不利邵男認定，判決無罪。

館長 槍擊 竹聯幫 黃國昌 賴清德

