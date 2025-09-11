聽新聞
索賄光電判刑 台西前鄉長林芬瑩丈夫丁文彬潛逃

聯合報／ 記者邵心杰陳雅玲／連線報導

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）涉向光電業者索賄，分別判十二年、十三年半徒刑；案件上訴三審中，丁文彬失聯，法院認定潛逃。圖／翻攝自丁文彬臉書
雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉向太陽能業者索賄五六○萬元，各被判十二年、十三年半徒刑，全案上訴三審中，丁文彬六月下旬起未依裁定每日至派出所報到，台南高分院拘提、傳喚未果，認定潛逃，已沒收一五○萬元交保金。

丁文彬另涉向綠能業者恐嚇取財，雲林地院七月開準備程序庭他也沒出庭、警方拘提未果，台南高分院二日沒收交保金後，雲林地院本月五日也裁定沒收卅萬元保證金，將發布通緝

判決指出，光電業者在雲林台西、四湖、口湖鄉建置地面型太陽能板，需通行權、架空電桿租用申請，時任台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬藉延遲核准，讓業者透過丁男友人傳話支付對價以取得路權，涉索賄五六○萬元；一、二審都依共犯不違背職務收受賄賂罪，判林十二年、丁十三年半徒刑。

丁文彬二○二二年五月獲雲林地院同意具保一五○萬元停押，台南高分院今年二月廿五日二審宣判，兩人再上訴，台南高分檢聲請對丁限制出境、出海及接受科技監控，院方六月廿日裁定限制出境、出海八個月，每日晚上八時前至住所管區派出所報到，但駁回科技監控聲請。

不料裁定之後，丁文彬從未到派出所報到，雲林台西警分局台西派出所函給台南高分院，院方核發拘票命八月一日前拘提到案，但拘提未獲，院方再命吳姓具保人應於八月廿六日與丁文彬到庭，但兩人也都未到。

台南高分院八月廿八日致電丁文彬委任律師，要求丁三日內與院方聯繫，律師回覆表示之前經裁定限制出境出海時，就嘗試聯繫丁，但聯絡不到，聯絡妻子林芬瑩一樣找不到他；台南高分院認定丁已逃匿。

雲林 綠能 恐嚇 通緝 太陽能

