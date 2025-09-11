聽新聞
清除家族地竹木 彰化花壇鄉長涉貪被訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣花壇鄉公所2023年間指示清潔隊，清除鄉長顧勝敏家族持有土地的竹木及樹木，並動用公務車輛載運至花壇鄉第十公墓堆置，藉此少繳清運費12萬114元。彰化地檢署偵結，認為顧勝敏與廖姓清潔隊長未經合法程序就動用清潔隊資源，涉嫌貪汙等罪提起公訴。

顧勝敏與市公所主任秘書昨都未接電話、未回應；廖姓隊長則已離職，清潔隊人員表示不清楚。

起訴書指出，根據花壇鄉公所2004年公告，指定清除地區「未包含私有土地」，且巨大垃圾需由民眾自行搬運至地面樓層，且要預先繳費申請後才能清運。顧勝敏和廖姓清潔隊長未申請、未繳費，逕自出動清潔隊清除和清運。

顧勝敏否認圖利等犯行，辯稱不知土地有持分，是親戚請託幫忙鋸除靠近後厝一巷道路竹林；廖姓隊長稱，只是鋸斷妨害交通的樹木。

檢方調查，顧勝敏與這片土地共有人有宗祠持分關係，土地竹木是遭「全數砍光」，明顯超出公共利益所需範圍。檢方表示，根據證人陳述、會勘紀錄缺失及清理事實，認定顧、廖二人未依程序執行職務涉及利益輸送，依違反貪汙治罪條例、公務員利益衝突迴避法等罪嫌提起公訴。

