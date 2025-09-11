聽新聞
總裁玩單槓摔傷腦 台中養工處賠162萬餘元

聯合報／ 記者林孟潔陳敬丰／連線報導

台中西屯潮洋公園單槓設施一旁地面有階梯高低差，導致廖姓長者摔倒腦部受傷送醫。圖／林祈烽提供
台中西屯潮洋公園單槓設施一旁地面有階梯高低差，導致廖姓長者摔倒腦部受傷送醫。圖／林祈烽提供
廖姓公司總裁3年前到台中市潮洋公園使用單槓，落地重心不穩踩到平台高低落差向後仰倒，頭部撞擊水泥磚塊，緊急送醫開腦，至今仍輕微癱瘓、無法自理生活；廖向台中市養護工程處提國家賠償，最高法院判養工處應賠償162萬餘元。全案確定。

台中建設局表示，尊重司法判決；平台2022年移至他處，現無高低落差，調查轄內公園類似情形並改善。

廖翁主張，2022年5月18日到該公園用單槓，因單槓平台過於狹窄，且與平台旁排水溝有17公分高低落差，又無任何防護設施，導致他落地時被平台邊緣水泥磚塊絆倒，後腦撞擊磚塊，一旁民眾報警送醫急救。

廖翁指他因腦膜下血腫、創傷性右側蜘蛛膜下腔出血等，送醫當天就接受顱骨切除減壓及顱骨內壓監視器手術，期間又多次手術，同年10月11日才出院，仍需持續接受治療，至今仍有左側輕癱併構音障礙，日常生活無法自理，需全日專人照護。

廖翁認為，潮洋公園單槓處未設警告標誌，也無保護設備，直到他受傷嚴重，養工處才警覺事態嚴重拆除突起磚物，將單槓全數挪移至安全位置，顯然管理有疏失，請求賠償醫藥費、看護費、復健費、精神慰撫金等共500萬元。

台中養工處反駁，指平台長度及寬度充足，周圍設有緣石，全區加裝軟墊做為緩衝安全措施，設置並無欠缺；且公園委由園藝公司維管，每日皆派員巡查，廖翁受傷與單槓設置、管理無因果關係。一審認為廖翁沒提出相關證據，判他敗訴。

廖上訴，台中高分院二審認為，單槓在事故發生後已拆除遷移，訴訟中無從現場勘驗、測量。根據現場照片，單槓所在平台雖鋪黑色正方形軟墊，但單槓前方相距僅約1至1.5個軟墊就是平台邊緣水泥磚塊，水泥磚塊前方為落差達17公分排水溝，計算單槓前方活動區域約僅50至75公分，遠低於戶外健身設施所應具備安全性。

若單槓設置四周有至少1.5公尺以上活動區域，廖翁落地縱使腳步不穩，也會跌在平台上，不會直接踩到高低落差處而摔倒，認為單槓瑕疵與廖翁受傷間有因果關係。考量廖翁未充分審酌自身年紀和身體狀況，採背對排水溝、身體懸掛方式使用單槓，應負50％過失責任，判養工處應賠償162萬9120元。最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴確定。

