殘值32元舊電鍋送拾荒婦 清潔員被起訴…游淑慧嘆：不要總大砲打小鳥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市環保局一清潔員清運垃圾時，將尚可使用的電鍋贈予困苦的拾荒婦人，卻被依「貪汙治罪條例」起訴。國民黨議員游淑慧說，「殘值僅剩32元的電鍋，竟致公務員面臨重罪，許多人難接受」，希望廉政單位不要總是大砲打小鳥。

「電鍋既已被丟棄，又何來殘值？」「我們的司法是不是都在大砲打小鳥？無采工（台語：白費工夫）？」游淑慧問，放著堆積如山的案件不理，費心去鑑定丟棄電鍋殘值，然後起訴環保隊員。游說，民眾的憤怒主要源於情感與法律的巨大落差。從人情角度看，清潔隊員的行為是出於善意，而非為自己圖利，且物品價值微不足道，似乎不應遭受如此嚴苛的法律制裁。

法制人員僅從法律層面來看，認為此案的關鍵在於公務員的「職務行為」，根據法規，當回收物被清潔隊員「職務上持有」並運上清潔車後，便已轉為市府資產。此時清潔隊員若擅自拿取，無論目的為何，都已構成侵占公有財物的行為，檢察官與環保局都必須依法偵辦與究責。

游淑慧提到，此案也凸顯了「情輕法重」的困境。正如法務局官員對她所言此案「情輕法重」，環保局長徐世勲也強調「公家單位沒辦法用情理法，必須是法理情。」這句話點出公務機關行事必須以「法律」為最高原則的現實，即便立意良善，也無法凌駕於法規之上。

游說，如果用官員如此嚴苛的角度看，她想問問局長「您有沒有在辦公室內，用辦公室的紙筆和電腦處理私事，那使用公家物品處理私事，這種行為叫什麼？只准州官放火？」甚至在社群媒體上，不少網友分享信義、大安區撿拾大型回收物的經驗，如大電視或高級家具其價值可能高達數萬元，還推薦網友一起前往「撿回收好康」。網友把回收物撿回家可以嗎？

游說，她問環保局：如果回收物已放置於定點並貼上回收標示，但尚未被清潔隊員收走，此時民眾拿取並無觸法之虞。但一旦物品被搬上清潔車，便屬於市府資產，此時任何人都不應再索取。同樣是撿拾被丟棄的物品再利用，卻有不同的法律結果，大家弄的懂嗎？

游說，她真心期盼，法院在審理此案時，能考量清潔隊員的自首行為與情節輕微等因素，給予從輕量刑；也希望廉政單位不要總是大砲打小鳥。

台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

