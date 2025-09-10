網友留言嗆「舔共」、「父被魚鉤鉤死？」基隆女議員提告 檢不起訴

魏男在基隆市議員呂美玲個人臉書，針對和平橋釣客違法釣魚一事留言「垃圾舔共議員現在連在橋下釣魚都要趕了嗎？」、「你爸當年是不是被魚鉤鉤死才整天找釣客麻煩？」呂提告妨害名譽罪。檢方偵結認為，呂身為民意代表，魏男發言仍屬可受公評之事，處分不起訴。

基隆市知名景點彩色屋旁和平橋屬正濱漁港範圍，不時有釣客違法釣魚，呂美玲接獲民眾反映向市府單位反映並貼出處理過程內容文章，有民眾表達支持，但也有其他留言。

呂美玲向警方提告，魏男今年3月26日在其臉書個人版面可供公眾閱覽之貼文中留言，「好了啦垃圾舔共議員現在連在橋下釣魚都要趕了嗎？」、「你爸當年是不是被魚鉤鉤死的所以你才整天找釣客麻煩？」認為足以貶損她的社會評價，提告公然侮辱罪。

檢方指出，經查魏男確有在呂臉書貼文，因呂是具民意代表身分的公眾人物身分，本身職業及其所談論之事本就具備一定公眾屬性，屬公共事務議題，具有公益性而屬可受公評之事。

檢方說，縱然使用較不堪的用語、字詞，批評內容屬於負面批評，或用語尖酸、難聽、直率、粗鄙，讓告訴人感到不快，該言論是屬個人主觀評價之表現，應屬意見表達範疇。

呂美玲收到不起訴書後在臉書回應，公眾人物可以受公評，但做大眾公共利益事遭詆毀，更甚者還詆毀其先父，還要求接受？批司法黑暗沉淪無與倫比。