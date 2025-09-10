「醫師鄉長」顧勝敏派清潔隊砍私人竹林 涉貪被提起公訴

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉公所清除鄉長顧勝敏家族持有土地，卻於2023年4至月5月未經合法程序，擅自指示清潔隊前往清除228平方公尺的竹木及樹木，並動用公務車輛載運至花壇鄉第十公墓堆置，總計出動18車次，少繳清運費12萬114元。顧勝敏及廖姓清潔隊長遭檢舉。彰化地檢署偵結，認為顧勝敏與廖姓清潔隊長未經合法程序就動用清潔隊資源，依涉嫌提起公訴。

起訴書指出，根據花壇鄉公所2004年公告，指定清除地區「未包含私有土地」，且巨大垃圾需由民眾自行搬運至地面樓層並縮減體積，預先繳費（11噸以上附吊車，每車5000元）申請後才能清運。顧勝敏和賴姓隊長未申請、未繳費，逕自出動清潔隊清除和清運。

顧勝敏否認圖利等犯行，辯稱不知土地有持分，是親戚請託幫忙鋸除靠近後厝一巷道路的竹林；廖姓隊長稱，只是鋸斷妨害交通的樹木。

檢方調查，顧勝敏與這片土地共有人有宗祠持分關係，土地竹木是遭「全數砍光」，明顯超出公共利益所需範圍。檢方表示，根據證人陳述、會勘紀錄缺失及清理事實，認定顧、廖二人未依程序執行職務，涉及利益輸送，依違反貪汙治罪條例、公務員利益衝突迴避法等罪嫌提起公訴。

顧勝敏2018年12月25日迄今擔任花壇鄉鄉長，廖男2017年至2024年10擔任清潔隊長。顧勝敏持有醫師、大型重機、挖掘機、大客車與挖土機等共37張證照，被地方稱為「醫師鄉長」，疑因清理宗祠持分土地地上物未通知家族其他成員而引起不滿，此事已遭地方議論。

彰化縣花壇鄉長顧勝敏涉嫌指示清潔隊砍光持分的家族共有地上竹林和果樹，遭人檢舉，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。本報資料照片，記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉長顧勝敏涉嫌指示清潔隊砍光持分的家族共有地上竹林和果樹，遭人檢舉，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。本報資料照片，記者劉明岩／攝影

