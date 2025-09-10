獨／基隆師管教禁菸竟遭學生毆傷求償40萬 因「這關鍵」判賠2萬

基隆市某國中一名男學生，因不滿一名教師禁止其抽菸的管教方式，今年初在校園教室走廊，徒手毆打教師的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷、眼鏡毀損，教師求償40萬元，其中精神慰撫金高達39萬2850元。法官判決學生及其父連帶賠償2萬2150元。

基隆地院判決指出，教師主張他是基隆某國中教師，這名學生就讀該國中，因不滿其禁止他抽菸的管教方式，今年2月某日在教室走廊涉嫌徒手毆打他的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷，隨身配載眼鏡亦有毀損。

教師依民法侵權行為請求學生賠償醫藥費1250元、眼鏡修復費5900元、精神慰撫金39萬2850元，共求償金額40萬元。法官表示，學生及學生父答辯時指出，「教師求償金額過高，不符比例原則。」

法官審理指出，醫藥費1250元、眼鏡修復費5900元均有診斷證明書、醫療費用收據及修復眼鏡發票等證明，都在合理範圍且應允准許。

法官並說，不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上損害，亦得依民法請求賠償相當金額。

法官認為，該名學生毆打教師，導致其身體受傷與財毀損，原告主張少年故意不法侵害其身體權、健康權與財產權，從而請求精神慰撫金於法有據而屬正當。但非如財產損失的有價額可以計算，究竟如何才算相當？應審酌被害人及加害人的地位、家況、並被害人所受痛苦的程度、與其他一切情事，定其數額。

法官說，此案審酌兩造年齡、學歷、經歷、財力、資力，兼衡酌侵權行為發生經過、受傷程度等，「請求精神慰撫金以1萬5000元為宜」，逾此範圍的請求則屬過高，不應准許。

法官因此判決學生及學生父要連帶賠償1250元+5900元+15000元，共計2萬2150元給原告教師。全案可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康