快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／基隆師管教禁菸竟遭學生毆傷求償40萬 因「這關鍵」判賠2萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某國中一名男學生，因不滿一名教師禁止其抽菸的管教方式，今年初在校園教室走廊，徒手毆打教師的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷、眼鏡毀損，教師求償40萬元，其中精神慰撫金高達39萬2850元。法官判決學生及其父連帶賠償2萬2150元。

基隆地院判決指出，教師主張他是基隆某國中教師，這名學生就讀該國中，因不滿其禁止他抽菸的管教方式，今年2月某日在教室走廊涉嫌徒手毆打他的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷，隨身配載眼鏡亦有毀損。

教師依民法侵權行為請求學生賠償醫藥費1250元、眼鏡修復費5900元、精神慰撫金39萬2850元，共求償金額40萬元。法官表示，學生及學生父答辯時指出，「教師求償金額過高，不符比例原則。」

法官審理指出，醫藥費1250元、眼鏡修復費5900元均有診斷證明書、醫療費用收據及修復眼鏡發票等證明，都在合理範圍且應允准許。

法官並說，不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上損害，亦得依民法請求賠償相當金額。

法官認為，該名學生毆打教師，導致其身體受傷與財毀損，原告主張少年故意不法侵害其身體權、健康權與財產權，從而請求精神慰撫金於法有據而屬正當。但非如財產損失的有價額可以計算，究竟如何才算相當？應審酌被害人及加害人的地位、家況、並被害人所受痛苦的程度、與其他一切情事，定其數額。

法官說，此案審酌兩造年齡、學歷、經歷、財力、資力，兼衡酌侵權行為發生經過、受傷程度等，「請求精神慰撫金以1萬5000元為宜」，逾此範圍的請求則屬過高，不應准許。

法官因此判決學生及學生父要連帶賠償1250元+5900元+15000元，共計2萬2150元給原告教師。全案可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆某教師禁抽菸被學生毆傷求償40萬，判賠僅2萬原因出爐。記者游明煌／攝影
基隆某教師禁抽菸被學生毆傷求償40萬，判賠僅2萬原因出爐。記者游明煌／攝影

教師 法官 眼鏡 抽菸 基隆

延伸閱讀

基隆議長主張設體育處對接運動部 市府：尊重建議

基隆換發逾19萬面門牌 南新街200戶地址有天干

舊宿舍改闢停車場 基隆武昌街一帶停車困境解10月啟用

任天堂法務部再出手！盜版Switch賣家判賠200萬美元

相關新聞

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

食品大廠泰山經營權之爭，前年確定由龍邦國際入主，但創始人詹家代表的公司派，於2022年透過董事會逕自出賣全家便利商店8...

獨／基隆師管教禁菸竟遭學生毆傷求償40萬 因「這關鍵」判賠2萬

基隆市某國中一名男學生，因不滿一名教師禁止其抽菸的管教方式，今年初在校園教室走廊，徒手毆打教師的臉部與頭部，導致頭部鈍傷...

「醫師鄉長」顧勝敏派清潔隊砍私人竹林 涉貪被提起公訴

彰化縣花壇鄉公所清除鄉長顧勝敏家族持有土地，卻於2023年4至月5月未經合法程序，擅自指示清潔隊前往清除228平方公尺的...

家暴男嗆家人「有保護令也沒用」 嘉檢聲押獲准

嘉義市鄒姓男子常酗酒後對家人吵鬧，本月6日又因細故破壞胞妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男不思警愓持續騷擾家人還嗆聲「...

偕少年持假悠遊卡「重複退費」得手69萬 女落網說詞反覆…檢起訴求重判

董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，...

家暴酗酒男嗆家人「有保護令也沒用」砸冰箱 嘉檢聲押獲准

嘉義市鄒姓男子，有酗酒習慣，因家庭細故6日破壞其妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男仍連續騷擾家人說「有保護令也沒用」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。