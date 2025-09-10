快訊

家暴男嗆家人「有保護令也沒用」 嘉檢聲押獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市鄒姓男子常酗酒後對家人吵鬧，本月6日又因細故破壞胞妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男不思警愓持續騷擾家人還嗆聲「有保護令也沒用」；昨天遭警逮捕移送，嘉檢依反覆違反保護令罪之虞聲押獲准。

檢警表示，鄒男疑因家庭因素，與家人產生嫌隙、口角，6日持棍棒前往其胞妹光彩街商店搗毀冰箱等設備，並出言恐嚇；警方據報前往逮捕移送，並緊急聲請保護令，禁止鄒男靠近其妹商店100公尺範圍內，當天晚上鄒男簽收保護令。

然而鄒男無視保護令禁令，7、8日連續2天經過妹妹店面，昨天又在店門前停留涉嫌恐嚇店員，還涉嫌對住店面樓上家人說「有保護令也沒用」；警方據報，再度逮捕鄒男並移送法辦，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，鄒男否認有家暴行為，考量被害人及證人證詞、保護令、照片等資料後，認為其違反保護令犯罪嫌疑重大。審酌鄒男有酗酒習慣，在收到緊急保護令就違反保護令，造成被害人人心惶惶，認有羈押必要，於昨天深夜裁定羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義男子無視保護令持續騷擾家人，嘉檢聲押獲准。圖／資料照片
嘉義男子無視保護令持續騷擾家人，嘉檢聲押獲准。圖／資料照片

家人 嘉義 恐嚇 妹妹 家暴 保護令 被害人

