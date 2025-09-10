快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

聽新聞
0:00 / 0:00

偕少年持假悠遊卡「重複退費」得手69萬 女落網說詞反覆…檢起訴求重判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，再到超商購買遊戲點數上網轉售，變現牟利。照片人物非新聞當事者。本報系資料照／記者許正宏攝影
董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，再到超商購買遊戲點數上網轉售，變現牟利。照片人物非新聞當事者。本報系資料照／記者許正宏攝影
董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，再到超商購買遊戲點數上網轉售，變現牟利；士林地檢署認定3人涉嫌偽造有價證券等罪，偵結依法起訴。

起訴指出，董女、鄭男、黃男今年1月26日從蝦皮網路賣場購買已破譯的悠遊卡原始檔（含他人所持有記名或未記名之悠遊卡晶片資訊）及空白IC卡，利用手機內建NFC讀寫器功能，將悠遊卡原始檔複製到空白IC卡，再以手機APP「MCT」感應空白IC卡，輸入特定代碼，偽造具有TPASS2.0月票功能悠遊卡16張。

3人分持卡片到台北車站、捷運機場第一航廈站、長庚醫院站等處，利用悠遊卡機台操作退款，使機台系統陷於錯誤，多次退款共計69萬1820元，得手後到超商購買遊戲點數，再上網轉售不知情民眾，以此變現牟利；其中董女、鄭男只分4萬元給黃男作為報酬。

悠遊卡公司事後發現退款紀錄異常，報警處理，台北市南港分局警方循線追出3人，董女到案原對犯行坦承不諱，偵查中又改口否認犯行，辯稱「我沒花用這些退款」、「不知道這違法」等；鄭男、黃男則證實犯行不諱。

檢方清查相關退款紀錄、筆錄等，認定董女涉嫌刑法「意圖供行使之用而偽造儲值卡」、「以不正方法由收費設備得財產上不法利益」及違反洗錢防制法等罪，偵結依法起訴，鄭男、黃男涉嫌詐欺罪部分，另分別移送台中、新北地方法院少年法庭審理。

檢方指出，由於案發時鄭男16歲、黃男17歲，董女案發前已知鄭男未成年，仍與少年共同犯罪，建請法院依兒少福利與權益保障法加重其刑；又因董女偵查中屢次避重就輕，認罪後又改口否認犯行，推諉卸責於他人，難認犯後態度良好，建請法院從重量刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

TPASS 捷運 超商 退費 悠遊卡 未成年

延伸閱讀

影／泰國女子假觀光真運毒 落網起出15公斤大麻市價2千萬

抓到了！高雄房產老闆遭搶500萬 涉搶男子落網

猥褻未成年繼女573次！新北狼父辯稱「叛逆期被反咬」 遭重判12年

杜秉澄怒斥徐巧芯「王八蛋幹嘛要重判我？」 指彭振聲押到妻子都沒了

相關新聞

偕少年持假悠遊卡「重複退費」得手69萬 女落網說詞反覆…檢起訴求重判

董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，...

知名畫家突猝逝！妻子辦後事驚見婚外情 小三想把「定情物」放靈柩

洪姓畫家前年猝逝，他的妻子辦理後事才發現洪有婚外情，有大量與小三的曖昧對話及合照，指控小三要求把定情物放入靈柩，認為小三...

家暴男嗆家人「有保護令也沒用」 嘉檢聲押獲准

嘉義市鄒姓男子常酗酒後對家人吵鬧，本月6日又因細故破壞胞妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男不思警愓持續騷擾家人還嗆聲「...

家暴酗酒男嗆家人「有保護令也沒用」砸冰箱 嘉檢聲押獲准

嘉義市鄒姓男子，有酗酒習慣，因家庭細故6日破壞其妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男仍連續騷擾家人說「有保護令也沒用」；...

苗栗縣議長之子涉押人談判債務 檢方起訴建請從重量刑

苗栗縣議會議長李文斌之子今年5月間在苗栗市街頭，率眾涉嫌強押2名被害人上車談判債務案，檢察官偵結最近依加重妨害自由等罪嫌...

影／虐狗街友前腳離開警局立即企圖偷貓 已被法院裁定羈押

61歲胡姓街友上個月涉嫌在新北淡水偷狗帶到北市濱江街虐殺棄屍，2日被警方帶回調查函送法辦，未料他前腳離開淡水警分局，隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。