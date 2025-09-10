偕少年持假悠遊卡「重複退費」得手69萬 女落網說詞反覆…檢起訴求重判

董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，再到超商購買遊戲點數上網轉售，變現牟利。照片人物非新聞當事者。本報系資料照／記者許正宏攝影 董姓女子與鄭姓、黃姓少年透過NFC讀寫器及手機軟體「MCT」偽造悠遊卡，在車站、捷運站使用機台重複退費69萬1820元，再到超商購買遊戲點數上網轉售，變現牟利；士林地檢署認定3人涉嫌偽造有價證券等罪，偵結依法起訴。

起訴指出，董女、鄭男、黃男今年1月26日從蝦皮網路賣場購買已破譯的悠遊卡原始檔（含他人所持有記名或未記名之悠遊卡晶片資訊）及空白IC卡，利用手機內建NFC讀寫器功能，將悠遊卡原始檔複製到空白IC卡，再以手機APP「MCT」感應空白IC卡，輸入特定代碼，偽造具有TPASS2.0月票功能悠遊卡16張。

3人分持卡片到台北車站、捷運機場第一航廈站、長庚醫院站等處，利用悠遊卡機台操作退款，使機台系統陷於錯誤，多次退款共計69萬1820元，得手後到超商購買遊戲點數，再上網轉售不知情民眾，以此變現牟利；其中董女、鄭男只分4萬元給黃男作為報酬。

悠遊卡公司事後發現退款紀錄異常，報警處理，台北市南港分局警方循線追出3人，董女到案原對犯行坦承不諱，偵查中又改口否認犯行，辯稱「我沒花用這些退款」、「不知道這違法」等；鄭男、黃男則證實犯行不諱。

檢方清查相關退款紀錄、筆錄等，認定董女涉嫌刑法「意圖供行使之用而偽造儲值卡」、「以不正方法由收費設備得財產上不法利益」及違反洗錢防制法等罪，偵結依法起訴，鄭男、黃男涉嫌詐欺罪部分，另分別移送台中、新北地方法院少年法庭審理。