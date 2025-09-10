家暴酗酒男嗆家人「有保護令也沒用」砸冰箱 嘉檢聲押獲准

快訊

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義市鄒姓男子，有酗酒習慣，因家庭細故6日破壞其妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男仍連續騷擾家人說「有保護令也沒用」；昨天遭警逮捕移送，嘉檢依反覆違反保護令罪之虞聲押獲准。

檢警表示，鄒男疑因家庭因素，與家人產生嫌隙、口角，6日持棍棒前往其妹位於光彩街商店搗毀冰箱等設備，並出言恐嚇；警方據報前往逮捕移送，並緊急聲請保護令，禁止鄒男靠近其妹商店100公尺範圍內，6日晚間鄒男就簽收保護令。

檢警說明，鄒男7日、8日無視保護令禁令，連2天經過妹妹店面，且昨天又在店面停留並涉嫌恐嚇店員，因其家人就住店面樓上，還涉嫌對家人說「有保護令也沒用，我還是被放出來」；警方據報，再度逮捕鄒男並移送法辦，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，鄒男否認有家暴行為，考量被害人及證人證詞、保護令、照片等資料後，認為其違反保護令犯罪嫌疑重大。

嘉院說明，鄒男6日就有到光彩街店面毀損物品、毆打及恐嚇被害人，檢察官釋放鄒男並命令不得再騷擾被害人，也有核發緊急保護令，但鄒男收受保護令後，又連續騷擾被害人，短期內連續違反保護令，有反覆違反保護令罪之虞。

嘉院審酌鄒男有酗酒習慣，在收到緊急保護令就違反保護令，造成被害人人心惶惶，認有羈押必要，於昨天深夜裁定羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義市鄒姓男子，有酗酒習慣，因家庭細故6日破壞其妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男仍連續騷擾家人說「有保護令也沒用」。示意圖／AI生成
嘉義市鄒姓男子，有酗酒習慣，因家庭細故6日破壞其妹商店設備，家人聲請緊急保護令，鄒男仍連續騷擾家人說「有保護令也沒用」。示意圖／AI生成

家人 嘉義 恐嚇 家暴 保護令 被害人

