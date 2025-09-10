快訊

知名畫家突猝逝！妻子辦後事驚見婚外情 小三想把「定情物」放靈柩

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

洪姓畫家前年猝逝，他的妻子辦理後事才發現洪有婚外情，有大量與小三的曖昧對話及合照，指控小三要求把定情物放入靈柩，認為小三侵害配偶權，提民事訴訟請求小三賠償100萬元，台北地方法院判小三應賠償20萬元，可上訴。

洪妻主張，她和丈夫結婚多年，洪不幸在苗栗工作室意外去世，她辦理後事發現洪手機、電腦中存有大量與小三的曖昧對話及親密合照，小三也在她和家人面前擅自出入洪位於苗栗的住處，更要求在洪出殯當天，將定情物放入靈柩。

洪妻認為小三顯然明知洪是有配偶之人，仍與洪有逾越一般男女正常交往分際的行為，嚴重破壞她婚姻生活圓滿，不法侵害配偶權，使她精神上受有相當痛苦，請求小三賠償100萬元。

小三反駁，洪妻提出的照片只能證明兩人一同出遊，但沒有牽手擁抱等親密肢體接觸，且現代社會風氣開放，普通異性結伴出遊常見，洪妻提出的LINE對話紀錄，內容也多為出遊後各自返家確認是否平安、聯絡事情或關心對方身體狀況，並沒有逾社會一般通念所能容忍的範圍。

小三指出，況且她事前無從知悉洪有配偶，縱使洪曾經傳身分證照片給她，但兩人對話仍沒有超過交友份際，她並沒有侵害配偶權；再者，洪妻與洪已經分居，且對方提出的證據，她和洪之間沒有親密行為，並未使夫妻婚姻關係破裂。

台北地院根據LINE對話紀錄可知，洪、小三之間多有「想念你」、「愛您」、「超級想您」等語，向對方訴說愛意及思念之情，並互以暱稱「寶貝」、「哈尼」稱呼對方，且雙方密集、頻繁聯繫，不時互相報告行程、日常生活細節、相約見面，洪甚至稱呼小三母親為「老媽」。

法院指出，小三在另案訴訟中坦承曾與洪同住，還請求洪妻返還放置於屋內的物品，認定兩人相處互動儼然如一般夫妻，確實侵害洪妻的配偶權，審酌後判小三應賠償洪妻20萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

