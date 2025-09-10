聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗縣議長之子涉押人談判債務 檢方起訴建請從重量刑
苗栗縣議會議長李文斌之子今年5月間在苗栗市街頭，率眾涉嫌強押2名被害人上車談判債務案，檢察官偵結最近依加重妨害自由等罪嫌起訴16人，認為李文斌之子是首謀，建請法官從重量刑。
全案爆發時，地方臉書社群流傳，檢察官指揮警方逮人，李文斌之子遭罰押，李文斌曾表示尊重司法調查，支持法律對兒子的任何處罰，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並接受批評，教子不嚴，仍是他的錯，家家有本難念的經，家務事影響苗栗形象，他深感抱歉。
苗檢起訴指出，李姓被告對於友人間債務糾紛，5月12日晚間在苗栗市區一家茶飲店及店旁馬路聚眾影響交通，並將2名被害人載往他處談判後釋回，妨害社會秩序、擾亂公眾安寧，及危害交通安全，16人涉嫌加重妨害秩序、加重妨害自由等罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言