苗栗縣議長之子涉押人談判債務 檢方起訴建請從重量刑

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣議會議長李文斌之子今年5月間在苗栗市街頭，率眾涉嫌強押2名被害人上車談判債務案，檢察官偵結最近依加重妨害自由等罪嫌起訴16人，認為李文斌之子是首謀，建請法官從重量刑。

全案爆發時，地方臉書社群流傳，檢察官指揮警方逮人，李文斌之子遭罰押，李文斌曾表示尊重司法調查，支持法律對兒子的任何處罰，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並接受批評，教子不嚴，仍是他的錯，家家有本難念的經，家務事影響苗栗形象，他深感抱歉。

苗檢起訴指出，李姓被告對於友人間債務糾紛，5月12日晚間在苗栗市區一家茶飲店及店旁馬路聚眾影響交通，並將2名被害人載往他處談判後釋回，妨害社會秩序、擾亂公眾安寧，及危害交通安全，16人涉嫌加重妨害秩序、加重妨害自由等罪嫌起訴。

苗栗縣議會議長李文斌之子今年5月間在苗栗市街頭，率眾涉嫌強押2名被害人上車談判債務案，檢察官偵結最近依加重妨害自由等罪嫌起訴16人。本報資料照片
苗栗縣議會議長李文斌之子今年5月間在苗栗市街頭，率眾涉嫌強押2名被害人上車談判債務案，檢察官偵結最近依加重妨害自由等罪嫌起訴16人。本報資料照片

