影／虐狗街友前腳離開警局立即企圖偷貓 已被法院裁定羈押
61歲胡姓街友上個月涉嫌在新北淡水偷狗帶到北市濱江街虐殺棄屍，2日被警方帶回調查函送法辦，未料他前腳離開淡水警分局，隨即又在淡水河邊涉嫌偷貓，員警6日追到桃園逮人移送地檢署，士林地方法院裁定羈押。
胡姓男子前陣子經常在淡水地區遊蕩，居無定所常睡公園或車站，喝醉酒便找人吵架鬧事，上個月19日晚間涉嫌在漁人碼頭竊走漁民養在漁船上的黑狗。隔日警方獲報，查出被他騎單車繫繩一路牽到北市濱江街的公園吊起來虐打致死扔進基隆河，施虐過程被民眾錄影貼上網。
警方循線追查，2日凌晨將胡男帶回調查後依竊盜、毀損罪嫌及違反動物保護法函送士林地檢署偵辦。未料他凌晨4時許剛做完筆錄離開淡水警分局，清晨6時許便在淡水河畔強行抱起1隻小花貓，不僅用尼龍繩繫頸、企圖硬塞進垃圾袋，但未成功。
這隻貓是被飼主放出去自由散步，鄰居發現牠被綁在陌生單車四周無人，趕緊剪斷繩索將貓抱還給飼主並報案，警方調閱監視器才發現是胡姓街友又犯案，但他已經逃離淡水。
淡水警方迅速向士林地方法院聲請拘票展開追查，6日凌晨3時許前往桃園市將胡男拘提到案，警詢後再度依竊盜、毀損、違反動保法移送士林地檢署，檢察官偵訊後向法院聲請羈押獲准。
