涉變造台電核火工處修繕驗收照 業者獲緩起訴
邱姓土木業者承攬台電核能火力發電工程處地震後修繕工程，為避免遭罰款，涉嫌變造圖片補送驗收，遭台電告發。台北地檢署考量邱男坦承犯行並繳清罰款，今天處分緩起訴1年。
根據台北地檢署緩起訴處分書，民國113年間，邱男承攬台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處的「113年度台灣核火工處地震後修繕工作」工程。
邱男明知依契約規定，於113年11月6日辦理第1次驗收時，應提供工具箱會議暨預知危險活動照片紀錄，若未提供，屬承攬商違反契約安全規定罰款標準的違規事項，每次罰款新台幣2000元。
邱男涉嫌重複使用照片，遭台電核火工處要求限期改正補送，否則將依法罰款；邱男為規避罰款，涉嫌於113年11月20日間多次指示公司人員以電腦修圖等「P圖」方式變造照片，再補送台電核火工處。
台電核火工處察覺照片有異，向台北地檢署告發。邱男到案後坦承犯行。
檢方偵查後認為，邱男涉犯刑法行使變造私文書、詐欺得利未遂罪等，考量邱男坦承犯行，深具悔悟，又無任何前案紀錄，並已依約繳清罰款，今天予以緩起訴處分1年，並接受法治教育課程2場次。
