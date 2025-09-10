聽新聞
疑館長槍擊案藏鏡人 寶和會前會長邵柏傑獲判無罪

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，2022年新北地檢署幾經抽絲剝繭，依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴被視為該會精神領袖的前會長邵柏傑和組長劉志強。新北地方法院今宣判，劉男依組織及恐嚇取財未遂判刑10月，但否認犯罪的邵男因證據不足獲判無罪。

「館長」陳之漢2020年遭槍擊後，檢方依涉犯組織條例、擄人勒贖、恐嚇取財、槍砲、殺人未遂等罪，起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉、槍手劉丞浩，以及依組織條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝與多名幫眾。施、劉2人二審被依殺人未遂等罪判處16年、15年6月徒刑，其餘人10月到，8年不等徒刑。

後來檢方另案偵辦邵、劉2人，經破解數位採證還原共犯手機資料、清查金流及訊問相關共犯與證人，終於破解2人設下的層層斷點，依涉嫌組織條例及恐嚇取財未遂罪將2人起訴。

但新北地院認為，現有卷內事證不足證明邵男有主持、操縱、指揮犯罪組織或恐嚇取財未遂等犯行，因此判決無罪。

竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，檢方依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴前會長邵柏傑、組長劉志強，新北地院今判決劉男10月徒刑，邵男則因證據不足獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，檢方依違反組織條例、恐嚇取財罪起訴前會長邵柏傑、組長劉志強，新北地院今判決劉男10月徒刑，邵男則因證據不足獲判無罪。圖／聯合報系資料照片

