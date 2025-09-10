彰化花壇鄉長涉貪圖利12萬 與前清潔隊長遭起訴

彰化花壇鄉長顧勝敏與廖姓前清潔隊長涉未經申請程序，利用清潔隊資源砍除私有土地竹木並清運；彰檢偵結，將2人依犯貪污治罪條例圖利等罪嫌起訴，聲請沒收犯罪所得12萬114元。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，民國112年4月間，有人請託顧勝敏派員前往私人土地協助砍除竹木並加以清運，顧勝敏當場允諾會協助處理並交予當時擔任清潔隊長的廖姓男子辦理。

起訴書指出，廖男接獲指示後前往此土地，未製作會勘紀錄即回報顧勝敏，經顧勝敏口頭同意後，廖男隨即指派不知情清潔隊員前往作業；之後又配合挖土機駕駛砍除、刨除土地上8欉竹子與1顆果樹，並載往公墓堆置。

檢方表示，顧勝敏為此土地分別共有人，其與相關人等以此方式獲得清除及掘除、清運樹木及竹子不法利益共新台幣12萬114元。

顧勝敏否認圖利、背信等犯行，稱不知道自己有持分這塊土地，他請廖男去會勘，後續他就沒處理，對竹木被清潔隊機具清除一事不知情。

廖男供述，他回報顧勝敏土地上竹子、樹木有妨害交通，要將妨害交通樹木鋸斷，他沒跟隊員說竹子全部鋸掉，被約談時才知道樹木及竹林全遭砍光。

地檢署根據證人陳述及相關資料等，認顧勝敏及廖男所為，均涉犯貪污治罪條例對主管事務圖利及刑法公務員假借職務上之機會故意犯背信等罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。