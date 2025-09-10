他開註銷車還違停 拒檢逃逸8度逆向…遭警亮槍上膛逮捕判3月

27歲楊姓男子5月24日下午5時21分許開著車籍已註銷的轎車違規停車，遭員警攔檢稽查，他竟逕自加速駛離，員警騎車追上，楊一路蛇行、闖紅燈、逆向，最後仍遭員警追上，亮槍上膛逮人，警共對他開出8萬罰單外，被訴公共危險罪嫌，台南地院認他妨害公眾往來安全罪判刑3月。

檢警調查，楊當天開車在台南市中西區南門路段停等友人，因紅線違規停車遭警攔檢稽查，後經警方得知該車輛車牌註銷中，楊隨即上車加速逃逸拒絕配合，在中西區府前路1段216號前逆向行駛，在府前路1段155號前跨越雙黃線迴轉，在府前路1段193號前逆向行駛，在南門路149號前逆向行駛，在南門路與樹林街路口紅燈右轉，在樹林街2段137號前逆向行駛，在忠義路與樹林街口逆向行駛且闖越紅燈，在樹林街2段205號前逆向行駛，在西門路1段580號前逆向行駛，在西門路與樹林街口紅燈右轉，並在車陣中蛇行等危險方式駕駛，極易失控撞及道路上人、車，致生人車往來公共危險。

直至下午5時39分許，最後他開到西門路二段，因遭前方車輛阻擋而無法再逃，員警立即上前，亮槍上膛對著車門大喊「下車、趴下、趴地板、趴下去、不要動」，他才下車遭逮捕。

警方指出，楊因違規停車、無照駕車（5年內2次）、不服稽查取締、使用註銷車輛駕車、危險駕車、闖紅燈、8次逆向行駛、2次紅燈右轉、跨越雙黃線等違規，共對他開出8萬元罰單。他也因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑。