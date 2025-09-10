快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

27歲楊姓男子5月24日下午5時21分許開著車籍已註銷的轎車違規停車，遭員警攔檢稽查，他竟逕自加速駛離，員警騎車追上，楊一路蛇行、闖紅燈逆向，最後仍遭員警追上，亮槍上膛逮人，警共對他開出8萬罰單外，被訴公共危險罪嫌，台南地院認他妨害公眾往來安全罪判刑3月。

檢警調查，楊當天開車在台南市中西區南門路段停等友人，因紅線違規停車遭警攔檢稽查，後經警方得知該車輛車牌註銷中，楊隨即上車加速逃逸拒絕配合，在中西區府前路1段216號前逆向行駛，在府前路1段155號前跨越雙黃線迴轉，在府前路1段193號前逆向行駛，在南門路149號前逆向行駛，在南門路與樹林街路口紅燈右轉，在樹林街2段137號前逆向行駛，在忠義路與樹林街口逆向行駛且闖越紅燈，在樹林街2段205號前逆向行駛，在西門路1段580號前逆向行駛，在西門路與樹林街口紅燈右轉，並在車陣中蛇行等危險方式駕駛，極易失控撞及道路上人、車，致生人車往來公共危險。

直至下午5時39分許，最後他開到西門路二段，因遭前方車輛阻擋而無法再逃，員警立即上前，亮槍上膛對著車門大喊「下車、趴下、趴地板、趴下去、不要動」，他才下車遭逮捕。

警方指出，楊因違規停車、無照駕車（5年內2次）、不服稽查取締、使用註銷車輛駕車、危險駕車、闖紅燈、8次逆向行駛、2次紅燈右轉、跨越雙黃線等違規，共對他開出8萬元罰單。他也因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑。

台南地院審酌，楊為躲避警方取締，駕駛轎車並以違規方法行駛於陸路，致生公眾往來危險程度不輕，惟念他終能坦承犯行，非無悔意，且其違法行為並未造成嚴重實害或人員傷亡等情，認他犯妨害公眾往來安全罪判刑3月，可易科罰金。

台南地院認楊男犯妨害公眾往來安全罪判刑3月，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照
相關新聞

雙罷劫朱磊涉個資案25日開庭 稱將發動核彈級反制行動

曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報...

夫妻或戀人5情況構成性侵害 專家：交往也要尊重性自主權

女星江祖平的爆料引起討論，網友議論若具備夫妻或男女朋友的身分，還可能構成性侵害嗎？陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔...

內湖2裝潢工午休躺床櫃離奇亡 中毒缺氧…雇主沒過失不起訴

林姓、江姓裝潢工去年初在台北市內湖區某新建大樓中施作，深夜未歸被發現陳屍工地一組掀床櫃內，歷經20個月偵辦，檢警認定2人...

總裁玩單槓落地…17公分落差摔癱 台中市養工處判國賠162萬

七旬廖姓公司總裁3年前到台中市潮洋公園使用單槓，落地重心不穩踩到平台的高低落差而向後仰倒，頭部撞擊水泥磚塊，緊急送醫開腦...

他開註銷車還違停 拒檢逃逸8度逆向…遭警亮槍上膛逮捕判3月

27歲楊姓男子5月24日下午5時21分許開著車籍已註銷的轎車違規停車，遭員警攔檢稽查，他竟逕自加速駛離，員警騎車追上，楊...

女捅肚自傷求施打海洛因止痛…14小時亡 男友、毒友過失致死起訴

潘姓女子懷疑男友楊勝閔和前女友藕斷絲連，激動持刀自傷，就醫返家要求男友替她施打海洛因止痛，又找毒友提供海洛因，楊男涉替潘...

