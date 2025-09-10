女捅肚自傷求施打海洛因止痛…14小時亡 男友、毒友過失致死起訴

潘姓女子懷疑男友楊勝閔和前女友藕斷絲連，激動持刀自傷，就醫返家要求男友替她施打海洛因止痛，又找毒友提供海洛因，楊男涉替潘施打毒品又要求詹男接力施打海洛因，致潘14小時後休克死亡。台北地檢署今偵結，依過失致死罪嫌起訴楊、詹2人，死亡的劉男和在場者等4人則不起訴處分。

全案源於，2024年12月潘女和男友楊勝閔同居在北市萬華區西園路2段租屋處，今年1月9日凌晨1時許，潘女和朋友莊女出遊回家後，懷疑楊和前女友聯繫、爆發口角，情緒激動下，持黑色折疊刀刺向自己的肚子，楊、莊女見狀立即阻止、送醫，潘經西園醫院醫護人員縫合傷口後回家。

起訴指出，1月9日凌晨4時許，潘在租屋處因傷口疼痛，要求楊替她施打海洛因止痛，楊明知潘因刺創傷身體虛弱，對毒品耐受度降低，極易因中毒死亡，涉用針筒幫助潘注射潘持有的不詳重量海洛因。3小時候，潘因刺創傷持續疼痛，便用Line聯繫綽號「歪頭」的朋友劉明智，潘女稱「肚子痛」要求劉帶海洛因到租屋處，1月9日上午8時許，劉涉帶海洛因到租屋處替潘施打，且聯繫「老鼠」詹坤學、「阿忠」陳建綸也帶海洛因給潘，又了方便照顧潘，聯繫李慧如前來照顧。

檢方追查，1月9日下午5時，詹坤學、陳建綸抵達租屋處，李慧如也在梁豫陪同下到場，楊勝閔涉要求詹坤學替潘繼續施打海洛因，詹將所有人不詳的海洛因裝入針筒加水稀釋後，以注射皮膚方式替潘施打海洛因，下午6時許，潘在租屋處地板均無反應，已失去意識，楊等人發現後叫救護車送醫，潘經急救仍宣告不治。

檢方解剖鑑定，潘因腹部刺創傷，造成胃刺穿併出血與局部化膿性腹膜炎，並施打海洛因，導致混合性出血休克與中毒性休克而死亡。

楊男原本坦承替潘施打毒品，後又改稱「僅是幫忙潘拿酒精棉片」檢方認定，死者潘女和楊發生口角持刀桶自己腹部受刺創傷，楊替潘施打海洛因，楊又要求劉、詹等人替潘施打足量海洛因，認定楊3項舉止和潘的死亡結果相連、相互強化導致死亡結果。

楊、詹涉幫助施用第一級毒品罪、過失致死罪，詹又多一條轉讓第一級毒品罪，從重依過失致死罪嫌起訴；楊明知潘因刺創傷身體虛弱，持續毒品恐造成身體危害，仍受委託替她施用海洛因，未阻止他人替她施打毒品，且否認犯行、犯後態度不佳，建請從重量刑。劉已死亡則不起訴處分，在場的陳、李、梁也獲不起訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885