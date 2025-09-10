彰化縣前議員二度當詐團車手 新北檢起訴求刑2年
彰化縣前議員洪柏葳今年3月甫因擔任詐騙集團車手，一審遭判刑1年5月，又遭檢方查出他去年11月在新北市三峽區，涉嫌詐騙另名陳姓被害人收水125萬元。新北地檢署再將他依詐欺、洗錢罪嫌起訴，並具體求刑2年。
檢方查出，洪柏葳去年加入以臉書誘騙民眾的投資詐團後，於其中假扮證券公司姚姓業務員擔任車手。去年11月14日，他和陳姓被害人相約與三峽大同路某宮廟前面交投資款項125萬元。事後，陳男發覺有異報警，經警方調閱沿線監視器，逐步鎖定洪男。
檢察官認為，洪男一再犯案，造成被害人巨額財產損失，以致經濟生活困頓、身心痛苦，因此建請法院具體執行徒刑2年，並對犯罪所得宣告沒收或追徵、追繳，以彰法紀。
