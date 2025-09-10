總裁玩單槓落地…17公分落差摔癱 台中市養工處判國賠162萬

七旬廖姓公司總裁3年前到台中市潮洋公園使用單槓，落地重心不穩踩到平台的高低落差而向後仰倒，頭部撞擊水泥磚塊，緊急送醫開腦手術，至今仍輕微癱瘓，無法自理生活，他向台中市養護工程處提國家賠償，最高法院判養工處應賠償162萬餘元，全案確定。

廖翁主張，他2022年5月18日下午4時許，到台中市潮洋公園使用單槓，卻因為單槓平台過於狹窄，且與平台旁的排水溝有17公分高低落差，又無任何防護設施，導致他落地時被平台邊緣水泥磚塊絆倒，後腦撞擊磚塊，所幸一旁民眾見狀報警送醫急救。

廖翁指出，他因腦膜下血腫、創傷性右側蜘蛛膜下腔出血等，送醫當天就接受顱骨切除減壓及顱骨內壓監視器手術，期間又接受多次手術，直到2022年10月11日才出院，仍需持續接受治療，且至今仍有左側輕癱併構音障礙，日常生活無法自理，需全日專人照護。

廖翁認為，潮洋公園是由台中市養工處設置及管理維護，單槓處不僅未設置使用的警告標誌，也無任何保護設備，先前也有多起民眾在單槓區落下跌倒扭傷或撞傷，卻未見改善，直到他受傷嚴重，養工處才警覺事態嚴重而拆除突起的磚物，將單槓全數挪移至真正安全位置。

廖翁認為養工處設置管理確實有疏失，應負國家賠償責任，請求賠償醫藥費、看護費、復健費、精神慰撫金等，共計500萬元。

台中養工處則反駁，單槓屬成人體健設施，不適用公共運動設施及管理辦法、兒童遊戲場設施安全管理規範、運動設施規範及分級分類參考手冊第16節體操場地規範，且平台長度及寬度充足，周圍設有緣石，全區加裝軟墊，做為緩衝安全措施，足供從事單槓活動，設置並無欠缺。

養工處指出，潮洋公園是委由千藝園園藝公司維護管理，每日皆派員巡查，因此養工處對於管理也無欠缺，廖翁受傷與單槓設置、管理之間沒有因果關係。

台中地院一審認為廖翁沒有提出相關證據，證明單槓防護鋪面設施的設置有何違反安全規範，而有何管理或設置的欠缺，判決廖翁敗訴。廖翁上訴，台中高分院二審認為，單槓在事故發生後已拆除，遷移至潮洋公園其他地點，致訴訟中無從現場勘驗、測量。

二審指出，根據相關現場照片，單槓所在平台雖鋪黑色正方形軟墊，但在單槓前方相距僅約1至1.5個軟墊就是平台邊緣的水泥磚塊，且水泥磚塊前方即為落差達17公分的排水溝，計算後認定單槓前方活動區域約僅50至75公分，顯然遠低於戶外健身設施所應具備安全性，單槓設置有瑕疵。

二審認為，若單槓設置四周有至少1.5公尺以上的活動區域，廖翁落地縱使腳步不穩，也會跌到在平台上，也不會直接踩到高低落差處而向後摔倒，認為單槓瑕疵與廖翁受傷間有因果關係。