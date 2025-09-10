夫妻或戀人5情況構成性侵害 專家：交往也要尊重性自主權

女星江祖平的爆料引起討論，網友議論若具備夫妻或男女朋友的身分，還可能構成性侵害嗎？陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔在臉書表示，當然可以，性侵害的重點在被害人意願的違反，有5種狀況都可能成立性侵害。

可能成立性侵害的5種狀況，林志潔表示，第一、沒有取得對方同意；第二、對方因為昏迷或酒醉無法同意；第三、對方因為智能障礙或心智缺陷或在一定年紀以下，無法理解性行為的意義，即使同意也是無效，等於沒有同意；第四、用詐騙方式使對方誤信自己是對方配偶而取得同意，這種同意有瑕疵；第五、因掌握一定權勢使對方不得不屈從而為同意性行為，此時的同意也是有瑕疵的同意。

「即使是在交往中，也一樣要尊重對方的性自主權」，林志潔表示，法律不可能允許「因為交往性自主權就被沒收」這種事。

性侵害案件的困難在於證明，林志潔表示，主要因為密室發生，很難取證，建議所有人都要有高度保護自身與保全證據的意識，即使在交往中也一樣。