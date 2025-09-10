內湖2裝潢工午休躺床櫃離奇亡 中毒缺氧…雇主沒過失不起訴

林姓、江姓裝潢工去年初在台北市內湖區某新建大樓中施作，深夜未歸被發現陳屍工地一組掀床櫃內，歷經20個月偵辦，檢警認定2人江姓雇主及公司涉嫌刑法過失致死罪及違反職業安全衛生法部分，罪嫌不足，偵結不起訴處分。

全案源於，27歲林男、24歲江男2024年1月3日受雇前往內湖某大樓施作，下午3時許後失聯，林的妻子及江的女友直到晚間10時仍聯繫不上2人，求助江姓雇主，眾人前往工地查看仍不見人影，撥打林男、江男電話後發現掀床櫃內傳出鈴聲，掀開床板後驚見2人倒臥其中，已全身僵硬、明顯死亡。

起訴指出，林、江2人受雇在未充足通風的房間內，使用含甲苯有機溶劑黏合掀床櫃，現場無任何通風、排換氣設備，2人因吸入過量甲苯中毒及環境性缺氧窒息死亡，江姓雇主疏於裝設整體換氣裝置，與其經營的公司分別涉嫌刑法過失致死罪及違反職安法。

檢警相驗發現，案發現場有強力膠及桶裝甲苯，掀床櫃內有沾有強力膠的刮板，死者手上、衣服皆有強力膠，身體無明顯外傷，血液中驗出甲苯，無酒精或毒品反應，經解剖分析，未發現2人生前有被人摀住口鼻或扼頸等跡象，也未發現外力所致外傷；2人血液中甲苯含量分別為42.2ug/mL 、9.2ug/mL，研究指出血液中若測得大於1ug/mL的甲苯已達致死濃度，足認2人是因甲苯中毒及環境缺氧窒息死亡。

偵查中，江姓雇主否認犯行，指稱施作現場窗戶有開，通風無虞，2人無須從掀床櫃內部施作，是在休息時間進入櫃內休息，櫃內空間具有揮發性強力膠，才導致2人吸入有毒氣體並窒息死亡。

台北市木工業職業工會廖姓常務理事證稱，只有強力膠放置太久才需加入甲苯稀釋，或是有大面積貼皮貼錯，才會用甲苯溶劑溶掉強力膠，一般持續施作不需要加入甲苯溶劑，也不可能有2人一起在櫃體內施作貼皮情況。

醫師及勞動部研究員皆證稱，甲苯代謝速度快，2人致死原因應是短時間造成，甲苯在血液中半衰期約4小時，此與相驗結果相符，2人甲苯中毒應非長期暴露甲苯蒸氣工作場所累積導致，而是短時間暴露高濃度甲苯環境所致。

士林地檢署檢察官認為，2人被發現時，掀床櫃內無照明設備，且空間狹小，難想像案發時2人是在櫃內施作；江姓雇主、林男父親及江男妻子皆證稱，到場尋人的第一時間，室內有機溶劑氣味並未特別強烈，房間窗戶皆為開啟狀態，而掀開床板後則聞到強烈有機溶劑氣味。

2人被發現時呈坐臥狀，頭部分別面向左右兩邊，難排除自行進入櫃體休息的可能，研判是在櫃體密閉空間內，吸入過多甲苯氣體中毒，加上人體呼吸作用，櫃內氧氣濃度逐漸降低，進而造成2人缺氧死亡。