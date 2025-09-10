清潔隊員白天喝酒、罵主管…遭解僱後提告 法院卻判他勝訴

屏東縣萬巒鄉清潔隊員林男受雇鄉公所擔任技工七等清潔隊，每月薪資3.5萬多元，鄉公所發現，林男任職期間在外因拒絕酒測遭吊銷大貨車駕照，無法開垃圾車，工作經常遲到，擅離職守，辱罵主管等，公所解僱林男。林男向法院提告確認僱傭關係存在，法院判林男勝訴。

林男提告主張，他從2023年9月1日起受雇於鄉公所擔任技工七等清潔隊員，每月薪資3萬5750元，任職期間戮力從公，且沒有違反相關工作規則，未料公所去年2024年9月9日無預警通知他，片面告知他不能勝任，終止雙方勞動契約，未說明理由，公所片面通知他終止勞動契約後，就沒有再發薪資。

萬巒鄉公所清潔隊主張，2023年度甄選清潔隊員技工簡章中，即以「具大貨車駕照」為甄選條件，錄用後即可指派擔任垃圾車駕駛。林男在任職期間，在外因拒酒測遭吊銷大貨車駕照，導致僅能指派林男做其他工作，擔任清潔隊隨車人員。

萬巒鄉公所清潔提出，林男在改派隨車清潔隊員期間，工作態度不佳，多次遲到，擅離職守影響垃圾車出勤，白天喝酒酒測未通過無法出勤，與同事相處上，常因工作分配爆粗口、辱罵主管、首長等，還曾與其他隊員發生口角持刀械作勢攻擊。經政風室訪談調查認定屬實，召開人評會議、考績暨甄審委員會議，認定林男違反勞基法規定，不經預告終止勞動契約且不發予資遣費，予以一次記二大過處分，認定對於擔任工作不能勝任，終止勞動契約。

法院審理認為，林男大貨車遭吊銷後，因當時司機人力充足，所以在其任職期間，沒有造成隊上明顯困擾，並不是勞基法第11條第5款規定林男不能勝任工作情況，不能因此款規定片面合法主張終止勞動契約權利。

法院審理指出，林男與同事相處不融洽，純是個人主觀感受，不足為片面終止勞動契約的理由，林男任職清潔隊一年期間，有多次上班遲到與一次無故曠職等差勤缺失，但前開差勤瑕疵經考績會審查後，沒被列為懲戒事由，足見該等差勤瑕疵並非林男不適任現職重大事由，公所也沒有積極舉證林男還有其他違反勞基法、差假等重大情事。

判決指出，公所主張片面終止勞動契約，不符合程序外觀要件，去年9月9日預告林男從當月11日起終止勞動契約通知於法不合，兩造勞動契約關係仍存在。林男主張公所從今年1月9日起到復職日止，按月付每月3萬5750工資及法定遲延利息均有理由，判清潔隊員林男勝訴。可上訴。

