500大企業訊達電腦爆內線交易 董總涉證交法200萬交保

上櫃公司訊達電腦2020年5月間，因伺服器專案訂單，當月營收增加2億元，董事長盧崑錄與總經理蘇文宗等內部人，涉利用資訊優勢提前買進股票，不法獲利約50萬元，調查局新北市調查處昨天搜索約談6人到案，台北地檢署複訊後依違法證交法命盧、宋各100萬元交保，捐限制出境出海。

同案約談包括訊達會計主管莊博勝50萬元交保、行銷總監洪志賢30萬元交保、盧崑錄妻子黃佳馨15萬元交保、盧崑錄兒子盧正信訊後請回。

盧崑錄與莊博勝委任律師來頭都不小，盧崑錄辯護人是曾前高院法官紀凱峰，曾審理鮑魚達人鍾文智炒作TDR股案、國寶集團總裁朱國榮炒股案，具有專業財經背景；莊博勝則委任北檢前檢察官蕭奕宏，蕭奕宏是民眾黨前主席柯文哲王牌律師團成員之一。

據調查，2020年6月10日，訊達電腦公告5月的自結營收利多消息，訊達接到伺服器專案訂單，營收增加約2億元，相較去年同期成長5成以上，增幅達113.72％。

盧崑錄在消息公布前，利用兒子盧正信人頭買賣股票、蘇文宗則使用未成年兒女帳戶買股。莊博勝與洪志賢也因內部人事先掌握消息、陸續敲單跟進，待股價上漲再出脫套利，不法獲利約50萬元。新北市調查處接獲情資後，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。