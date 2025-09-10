回收舊電鍋送人涉貪 清潔員：沒想到那麼嚴重

快訊

聯合報／ 記者李隆揆林佳彣／台北報導

台北市環保局黃姓清潔隊員去年清運垃圾，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試可正常使用後轉送一名拾荒婦，檢廉認定黃涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」；士林地方法院昨開庭，黃坦承犯行，庭後表示「真沒想到那麼嚴重」。

起訴指出，黃男是環保局北投區清潔隊員，去年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄舊電鍋外觀正常，將電鍋放到自己貨車上，返家確認仍可正常使用後，將電鍋送給新北市某身分不詳婦人。

黃男事後向廉政官自首，繳回當初收獲的電鍋，檢方清查相關筆錄、影像、北市府環保局勤務須知等，認定該電鍋殘值雖僅剩32.56元，但黃男仍涉嫌違反貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

士林地院昨開庭，黃男庭後表示，當初看舊電鍋仍可使用，就送給拾荒度日老婦人，想說對方可以用來煮東西吃，事後驚覺觸法，另購買新電鍋跟婦人換回舊物，「真沒想到那麼嚴重」。

北市北投區清潔隊長卓昕岑說，黃員工作資歷30多年，目前是夜線隨車隊員，平日做事中規中矩，8月中旬職工考核委員會審議記過1次，將影響今年度考績。

環保局長徐世勲表示，資源回收物收集後整理變賣，仍屬市府資產，環保局會加強同仁的法治教育，即便是善心出發，法律依然是第一位，此舉仍是犯罪，「公家單位沒辦法用情理法，必須是法理情。」

律師林育杉說，「微罪不舉」僅適用在刑度較輕案件，如最重刑度3年以下，或一般竊盜、侵占、詐欺等輕罪，本案涉及貪汙治罪條例，法定刑一開始就是重罪，就算檢方認為事小，也不能以「微罪不舉」處理。

不過依法仍有減輕處罰的可能性。如自首或自白，金額太小、情節輕微等，依規定可減輕處罰，萬一最低刑度仍過重，法院也可依刑法第59條規定，對犯罪情狀顯可憫恕者減刑；在刑罰層層下修後，若最後刑度降至2年以下，又符合其他條件，法院即有機會判緩刑，讓善心清潔員不用真的坐牢。

