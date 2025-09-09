快訊

訊達電腦爆內線交易 董座與妻兒一家三口移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

上櫃公司訊達電腦2020年5月間，因伺服器專案訂單，營收增加2億元，董事長盧崑路、妻子黃佳馨與兒子盧正信一家三人涉及內線交易，調查局今天搜索約談盧崑錄等6人到案，盧家三口深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法偵辦。

同案約談包括訊達總經理蘇文宗、行銷總監洪志賢、會計主管莊博勝。檢方訊後命蘇文宗100萬、洪志賢30萬交保，均限制出境出海。

訊達電腦公司1982年成立，2002年在台灣上櫃，為系統整合廠商，主要營運內容為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案（e - solution）專業服務。

據調查，2020年6月10日，訊達電腦公告當年5月的自結營收利多消息，訊達接到伺服器專案訂單，營收增加約2億元，相較去年同期成長5成以上。

盧崑錄家族、蘇文宗與莊博勝姓會計主管等人等人，涉在消息公布前買進股票、再賣出套利，不法所得獲利約50萬元。新北市調查處接獲情資後，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。

訊達電腦爆內線交易,董事長盧崑錄兒子盧正信移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易，董事長盧崑錄兒子盧正信移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易,董事長盧崑錄妻子黃佳馨移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易，董事長盧崑錄妻子黃佳馨移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易,董事長盧崑錄移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易，董事長盧崑錄移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
訊達總經理蘇文宗涉內線交易100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松/攝影
訊達總經理蘇文宗涉內線交易100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松/攝影

