訊達電腦爆內線交易 董座與妻兒一家三口移送北檢

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。 辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。 辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉布局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

2025-09-09 17:54