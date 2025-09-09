聽新聞
0:00 / 0:00
訊達電腦爆內線交易 董座與妻兒一家三口移送北檢
上櫃公司訊達電腦2020年5月間，因伺服器專案訂單，營收增加2億元，董事長盧崑路、妻子黃佳馨與兒子盧正信一家三人涉及內線交易，調查局今天搜索約談盧崑錄等6人到案，盧家三口深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法偵辦。
同案約談包括訊達總經理蘇文宗、行銷總監洪志賢、會計主管莊博勝。檢方訊後命蘇文宗100萬、洪志賢30萬交保，均限制出境出海。
訊達電腦公司1982年成立，2002年在台灣上櫃，為系統整合廠商，主要營運內容為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案（e - solution）專業服務。
據調查，2020年6月10日，訊達電腦公告當年5月的自結營收利多消息，訊達接到伺服器專案訂單，營收增加約2億元，相較去年同期成長5成以上。
盧崑錄家族、蘇文宗與莊博勝姓會計主管等人等人，涉在消息公布前買進股票、再賣出套利，不法所得獲利約50萬元。新北市調查處接獲情資後，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言