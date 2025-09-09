張安樂率統促黨違法集會遭北市警舉牌 活動不到5分鐘草草散去

中華統一促進黨總裁張安樂日前在政論節目中稱，已與部分宮廟洽談，若解放軍登陸台灣，將打開宮廟門供民眾避難，被內政部以涉及國家安全要求行文說明。張安樂今天下午在中正紀念堂舉辦「抗戰勝利80周年」活動，稱要遙祭蔣公，由於未申請集會，北市警方用優勢警力，依組織犯罪條例舉牌命令解散，活動開始不到5分鐘，張安樂等人宣布解散，隨後至內政部遞交陳情書。

張安樂先前在民視《異言堂》節目中表示，統促黨與南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮等廟宇已有接觸，並稱廟方同意在戰事發生時打開廟門，供民眾進入避險，內政部認為此說法事涉敏感，8月29日即發文要求統促黨前往說明，並提出佐證資料。

今天下午2時許，統促黨在自由廣場舉辦「紀念中國戰區抗日戰爭勝利暨受降80周年活動」，現場聚集逾50名成員，由於集會未經核准，加上內政部先前指出統促黨是具有幫派背景的政黨，北市警方派出近百警力到場戒備，逐一盤查身分，活動開始立刻依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。

警方表示，張安樂違法聚集行為事先依法開告誡書，下午2時28分強勢執法對違法活動舉牌，當時活動進行不到5分鐘，成員就陸續散去，現場沒有發生衝突，張安樂則帶領少數人轉往內政部遞交陳情書。