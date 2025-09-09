快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

張安樂率統促黨違法集會遭北市警舉牌 活動不到5分鐘草草散去

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中華統一促進黨總裁張安樂日前在政論節目中稱，已與部分宮廟洽談，若解放軍登陸台灣，將打開宮廟門供民眾避難，被內政部以涉及國家安全要求行文說明。張安樂今天下午在中正紀念堂舉辦「抗戰勝利80周年」活動，稱要遙祭蔣公，由於未申請集會，北市警方用優勢警力，依組織犯罪條例舉牌命令解散，活動開始不到5分鐘，張安樂等人宣布解散，隨後至內政部遞交陳情書。

張安樂先前在民視《異言堂》節目中表示，統促黨與南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮等廟宇已有接觸，並稱廟方同意在戰事發生時打開廟門，供民眾進入避險，內政部認為此說法事涉敏感，8月29日即發文要求統促黨前往說明，並提出佐證資料。

今天下午2時許，統促黨在自由廣場舉辦「紀念中國戰區抗日戰爭勝利暨受降80周年活動」，現場聚集逾50名成員，由於集會未經核准，加上內政部先前指出統促黨是具有幫派背景的政黨，北市警方派出近百警力到場戒備，逐一盤查身分，活動開始立刻依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。

警方表示，張安樂違法聚集行為事先依法開告誡書，下午2時28分強勢執法對違法活動舉牌，當時活動進行不到5分鐘，成員就陸續散去，現場沒有發生衝突，張安樂則帶領少數人轉往內政部遞交陳情書。

中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝
中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝
中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝
中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝
中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝
中正一警方對違法集會的統促黨依組織犯罪條例第3條舉牌命令解散。記者翁至成／翻攝

張安樂 內政部 統促黨

延伸閱讀

北市體育局表揚運動有功者 65位選手教練團體獲肯定

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

被舉牌7次！黃國昌率百名小草「走讀」官邸 3人不適1警送醫恢復意識

相關新聞

訊達電腦董事長、總經理涉內線交易 不法獲利50萬遭搜索約談

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單，5月營收增加2億元，比去年同期增加五成以上，盧姓董事長、蘇...

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地...

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例...

柯文哲交保接觸「證人」陳智菡 抗告案明送高等法院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，昨以7千萬元交保，台北地檢署今晚6時許對柯、市議員應曉薇交保抗告。

張安樂率統促黨違法集會遭北市警舉牌 活動不到5分鐘草草散去

中華統一促進黨總裁張安樂日前在政論節目中稱，已與部分宮廟洽談，若解放軍登陸台灣，將打開宮廟門供民眾避難，被內政部以涉及國...

法務部媒合更生人就業管道 鄭銘謙見證6企業加入基隆更生事業群

「基隆更生事業群」再添6家企業，法務部長鄭銘謙今到基隆，見證財團法人台灣更生保護會基隆分會與支持更生人就業的企業簽約。鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。