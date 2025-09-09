法務部媒合更生人就業管道 鄭銘謙見證6企業加入基隆更生事業群

「基隆更生事業群」再添6家企業，法務部長鄭銘謙今到基隆，見證財團法人台灣更生保護會基隆分會與支持更生人就業的企業簽約。鄭銘謙說，犯罪者要追懲，但在復歸社會道路，也要協助更生人適應新生活，避免再犯。

基隆地檢署和更生保護會基隆分會，今天在北都大飯店舉行「更生事業群」簽約儀式。鄭銘謙和台灣高檢署檢察長暨更生保護會總會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、基隆地檢署檢察長柯宜汾等人出席。今天簽約加入更生事業群的6家企業為北都大飯店、志盈金屬公司、永安警保全公司、乾泰豐營造公司、千鳳產業公司和台基國際物流公司。

鄭銘謙表示，因為一般民眾對更生人的刻板印象，導致出獄的更生人謀職困難。法務部推展更生事業群政策，目的是希望透過媒合機制，為有心向善的更生人建立穩定就業的管道，也讓缺工的企業能找到合適的工作夥伴。

張斗輝感謝6家友善企業簽署更生事業群合作契約，並希望業者在提供更生人就業保障、勞動保障、健康保障時，也能持續關懷更生人，避免標籤作用。他也期待基隆分會持續接洽多元類型企業、社會機構、農漁畜牧工商團體加入更生事業群。

柯宜汾表示，更生事業群是司法、保護會、地方資源與企業攜手合作的新里程碑，展現友善更生模式，共同打造安全、有溫度的城市。地檢署將持續與更保基隆分會合作，推動溫暖有感的司法，希望社會各界鼓勵有心向善、努力就業的更生人，創造個人、企業、社會三贏局面。

簽約儀式結束後，鄭銘謙和張斗輝等人前往向上學苑，瞭解機構輔導戒癮學員過程，並與學員互動，並致贈加菜金，表達對機構與戒癮學員的支持。鄭銘謙勉勵學員，只要有心，努力為自己的人生打拼，就有機會新生，尋找更具尊嚴的未來。