訊達電腦董事長、總經理涉內線交易 不法獲利50萬遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單，5月營收增加2億元，比去年同期增加五成以上，盧姓董事長、蘇姓總經理、莊姓會計主管等人涉內線交易不法獲利50萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處搜索訊達公司等6處，並約談盧董等6人到案，釐清相關案情。

訊達電腦公司1982年成立，2002年在台灣上櫃，為系統整合廠商，主要營運內容為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案（e - solution）專業服務。

檢調掌握，2020年6月10日訊達電腦在公開資訊觀測站公告當年5月的自結營收的利多消息，訊達接到伺服器專案訂單，營收增加約2億元，相較去年同期成長5成以上，盧姓董事長、蘇姓總經理、莊姓會計主管等涉內線交易，在消息公布前買進股票、賣出套利，合計不法所得獲利約50萬元。

台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，依內線交易罪嫌兵分6路搜索盧姓董事長等5人住居所及位於訊達公司的辦公室，並通知盧等6名被告到案，目前持續調查釐清中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
