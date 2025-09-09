快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

台中高分院院長陳賢慧將退休 司法院人審會決議最高法院李寶堂接任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中高分院院長陳賢慧即將退休，司法院人事審議委員會今開會審議，最終通過由最高法院民事庭法官李寶堂接任新任院長一職，上任時間待定。

陳賢慧原先是新北地方法院院長，2023年1月16日接任台中高分院長，如今任期已逾2年，她確定自請退休。據了解，陳賢慧院長任期於今年10月中旬，但她也並非任期屆滿才退休。

李寶堂則現為最高法院民事第六庭的審判長，曾承審長榮集團創辦人張榮發遺囑案，合議庭最終判決遺囑有效，由二房獨子張國煒獨拿遺產，可獲百億元，至於李接任時間仍待上簽確定。

另外，人審會今也審查桃園地方法院試署法官陳華媚、橋頭地方法院試署法官楊凱婷、澎湖地方法院試署法官陳立祥等3人試署服務成績經審查及格。

台北地方法院候補法官陳冠中、許柏彥、黃瑞成、士林地方法院候補法官黃依晴、桃園地方法院候補法官羅文鴻、張博鈞、新竹地方法院候補法官崔恩寧、台中地方法院候補法官董庭誌、徐煥淵、蔡有亮、蔡汎沂、鍾宇嫣、林忠澤、南投地方法院候補法官蔡霈蓁、嘉義地方法院候補法官翁碧玲、台南地方法院候補法官王偉為、陳品謙、高雄地方法院候補法官林怡姿、洪韻筑、陳一誠、林家伃、翁瑄禮、胡家瑋、林軒鋒、曾迪群、屏東地方法院候補法官錢毓華、林育賢、台東地方法院候補法官張鼎正、宜蘭地方法院候補法官游皓婷、基隆地方法院候補法官顏偲凡等30人候補服務成績經審查及格。

人審會也同意發給台北地方法院法官兼庭長楊承翰、彰化地方法院法官胡佩芬等2人勞動類型專業法官證明書；彰化地方法院法官胡佩芬、台南地方法院法官許嘉容等2人民事智慧財產類型專業法官證明書；高雄少年及家事法院法官陳奕帆、屏東地方法院候補法官錢毓華等2人少年類型專業法官證明書；基隆地方法院法官陸怡璇、黃夢萱等2人家事類型專業法官證明書。

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

司法院 最高法院

延伸閱讀

川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

遭南韓最高法院罰131萬元 億光：未涉韓廠技術竊取

最高法院將裁定川普關稅 美官員有信心勝出

相關新聞

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例...

訊達電腦董事長、總經理涉內線交易 不法獲利50萬遭搜索約談

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單，5月營收增加2億元，比去年同期增加五成以上，盧姓董事長、蘇...

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地...

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介...

法務部媒合更生人就業管道 鄭銘謙見證6企業加入基隆更生事業群

「基隆更生事業群」再添6家企業，法務部長鄭銘謙今到基隆，見證財團法人台灣更生保護會基隆分會與支持更生人就業的企業簽約。鄭...

辜仲諒欲出席日本U18決賽及閉幕 繳1.5億元解除限境3天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。 辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。 辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉布局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。