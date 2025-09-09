台中高分院院長陳賢慧將退休 司法院人審會決議最高法院李寶堂接任

台中高分院院長陳賢慧即將退休，司法院人事審議委員會今開會審議，最終通過由最高法院民事庭法官李寶堂接任新任院長一職，上任時間待定。

陳賢慧原先是新北地方法院院長，2023年1月16日接任台中高分院長，如今任期已逾2年，她確定自請退休。據了解，陳賢慧院長任期於今年10月中旬，但她也並非任期屆滿才退休。

李寶堂則現為最高法院民事第六庭的審判長，曾承審長榮集團創辦人張榮發遺囑案，合議庭最終判決遺囑有效，由二房獨子張國煒獨拿遺產，可獲百億元，至於李接任時間仍待上簽確定。

另外，人審會今也審查桃園地方法院試署法官陳華媚、橋頭地方法院試署法官楊凱婷、澎湖地方法院試署法官陳立祥等3人試署服務成績經審查及格。

台北地方法院候補法官陳冠中、許柏彥、黃瑞成、士林地方法院候補法官黃依晴、桃園地方法院候補法官羅文鴻、張博鈞、新竹地方法院候補法官崔恩寧、台中地方法院候補法官董庭誌、徐煥淵、蔡有亮、蔡汎沂、鍾宇嫣、林忠澤、南投地方法院候補法官蔡霈蓁、嘉義地方法院候補法官翁碧玲、台南地方法院候補法官王偉為、陳品謙、高雄地方法院候補法官林怡姿、洪韻筑、陳一誠、林家伃、翁瑄禮、胡家瑋、林軒鋒、曾迪群、屏東地方法院候補法官錢毓華、林育賢、台東地方法院候補法官張鼎正、宜蘭地方法院候補法官游皓婷、基隆地方法院候補法官顏偲凡等30人候補服務成績經審查及格。

人審會也同意發給台北地方法院法官兼庭長楊承翰、彰化地方法院法官胡佩芬等2人勞動類型專業法官證明書；彰化地方法院法官胡佩芬、台南地方法院法官許嘉容等2人民事智慧財產類型專業法官證明書；高雄少年及家事法院法官陳奕帆、屏東地方法院候補法官錢毓華等2人少年類型專業法官證明書；基隆地方法院法官陸怡璇、黃夢萱等2人家事類型專業法官證明書。