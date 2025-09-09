快訊

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地院已對不法人士判刑，但刑期都僅約1年上下，還能緩刑或易科罰金，不法分子卻從中獲利上千萬元，沒想到今年同一塊地仍再發生違法堆置土方行為，目前案件已經警方檢舉移送，案件正在偵辦中。

橋頭地檢署2020年起便陸續查出，張姓男子實際掌控「環保公司」及「礦業開發公司」，由張經上游業者接洽清運汙泥廢棄物後，再指示環保公司的李姓廠長將汙泥混入混凝土中，賣給不知情的買家用在擋土牆施工，他又要求環保公司的一名陳姓員工出人頭承租高雄大樹的該塊土地，由金姓員工開挖土機挖出多個深達6公尺的坑洞，再把汙泥回填進洞中掩埋。

張男也在屏東買地，同樣作法回填汙泥廢棄物，甚至在屏東一處太陽能光電場，將摻有汙泥的混凝土用作光電場地基，回填約7000立方公尺的汙泥混凝土。

經檢警調查，張男與礦業開發公司的洪姓廠長，每個月都指示員工載運汙泥砂石非法清運200至300車次，總重上看1萬公噸，犯罪所得高達上千萬元。

橋頭地方法院在去年11月依違反廢棄物清理法判張男應執行有期徒刑1年、併科罰金150萬元，洪男判處1年3個月刑期、應向公庫支付35萬元，李男判1年10個月刑期、應向公庫支付100萬元，劉姓砂石車司機及金姓挖土機駕駛分別判1年及1年4個月刑期、分別向公庫支付20萬元及35萬元，並對元禎及國寶公司各開罰100萬元罰金。

不過今年4月仁武警分局再次因同一地號違規向橋頭地檢署檢舉，目前案件正在偵辦當中，檢方表示正密切監控、掌握收集證據。

高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影
高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影

砂石 濫墾 廢棄物 高雄市

相關新聞

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例...

訊達電腦董事長、總經理涉內線交易 不法獲利50萬遭搜索約談

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單，5月營收增加2億元，比去年同期增加五成以上，盧姓董事長、蘇...

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地...

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介...

法務部媒合更生人就業管道 鄭銘謙見證6企業加入基隆更生事業群

「基隆更生事業群」再添6家企業，法務部長鄭銘謙今到基隆，見證財團法人台灣更生保護會基隆分會與支持更生人就業的企業簽約。鄭...

辜仲諒欲出席日本U18決賽及閉幕 繳1.5億元解除限境3天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。 辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。 辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉布局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

