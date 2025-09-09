富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地院已對不法人士判刑，但刑期都僅約1年上下，還能緩刑或易科罰金，不法分子卻從中獲利上千萬元，沒想到今年同一塊地仍再發生違法堆置土方行為，目前案件已經警方檢舉移送，案件正在偵辦中。

橋頭地檢署2020年起便陸續查出，張姓男子實際掌控「環保公司」及「礦業開發公司」，由張經上游業者接洽清運汙泥廢棄物後，再指示環保公司的李姓廠長將汙泥混入混凝土中，賣給不知情的買家用在擋土牆施工，他又要求環保公司的一名陳姓員工出人頭承租高雄大樹的該塊土地，由金姓員工開挖土機挖出多個深達6公尺的坑洞，再把汙泥回填進洞中掩埋。

張男也在屏東買地，同樣作法回填汙泥廢棄物，甚至在屏東一處太陽能光電場，將摻有汙泥的混凝土用作光電場地基，回填約7000立方公尺的汙泥混凝土。

經檢警調查，張男與礦業開發公司的洪姓廠長，每個月都指示員工載運汙泥砂石非法清運200至300車次，總重上看1萬公噸，犯罪所得高達上千萬元。

橋頭地方法院在去年11月依違反廢棄物清理法判張男應執行有期徒刑1年、併科罰金150萬元，洪男判處1年3個月刑期、應向公庫支付35萬元，李男判1年10個月刑期、應向公庫支付100萬元，劉姓砂石車司機及金姓挖土機駕駛分別判1年及1年4個月刑期、分別向公庫支付20萬元及35萬元，並對元禎及國寶公司各開罰100萬元罰金。

不過今年4月仁武警分局再次因同一地號違規向橋頭地檢署檢舉，目前案件正在偵辦當中，檢方表示正密切監控、掌握收集證據。