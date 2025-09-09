快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例起訴，他今出庭全認罪，也憂不知會不會被關。環保局說，過往案例不至於坐牢，易科罰金或緩刑也不會被解僱。

Ettoday新聞網今報導，黃員去年7月在轉運站的回收車上執勤時，發現外觀完好、疑似仍可使用的大同電鍋，他沒占為己有而是先帶回家插電測試後，隔天送給1位不認識但常見她靠拾荒過生活的阿桑。幾天後，清潔隊發現並要求歸還電鍋，黃不好意思開口向阿桑討回來，只好自掏腰包買新的送她，當作替換。

北投區清潔隊長卓昕岑今表示，黃員工作資歷30多年，目前在職是夜線隨車隊員，協助民眾倒垃圾，他平常做事中規中矩。去年7月26日事發隔兩天，清潔隊獲報有同仁私下拿走電鍋，經循線調查、採證，監視器很明顯可見黃員當天從資收車拿走電鍋至私人轎車。卓昕岑說，8月9日詢問黃員，他直言不諱有拿走，自認只是小小電鍋，所以沒有很在意。轉送婦人則是黃員自述，環保局不清楚細節。

他指出，黃員犯法行為已經發生，經8月中旬職工考核委員會審議，黃員記過1次，該行政處分將影響他今年度考績。該案涉及貪汙行為，有送政風室查處、移送法辦，後續環保局也安撫黃員，過往案例不至於到坐牢程度。

卓昕岑強調，平時都有向同仁宣導不能任意拿走資收物，同仁間都會互相提醒否則會觸法。希望同仁「勿以惡小而為之」，為了幾十元的東西被治罪，得不償失。

環保局長徐世勲表示，資源回收物收集後變賣，仍是市府資產，不是民眾丟棄的物品就是垃圾，環保局會加強同仁的法治教育。或許同仁想拿該物去幫助別人，即便是善心出發，法律永遠是第一位，此舉仍是犯罪、違法，「公家單位沒辦法用情理法，必須是法理情。」

北市環保局北投區清潔隊長卓昕岑今受訪說明黃姓清潔隊員涉案狀況。記者林佳彣／攝影
北市環保局北投區清潔隊長卓昕岑今受訪說明黃姓清潔隊員涉案狀況。記者林佳彣／攝影
北市北投區清潔隊員以大卡車轉運資源回收物至資收站。圖／北市環保局提供
北市北投區清潔隊員以大卡車轉運資源回收物至資收站。圖／北市環保局提供

北市 貪汙 拾荒 環保局 監視器 資源回收

延伸閱讀

北市體育局表揚運動有功者　65位選手教練團體獲肯定

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

相關新聞

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例...

訊達電腦董事長、總經理涉內線交易 不法獲利50萬遭搜索約談

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單，5月營收增加2億元，比去年同期增加五成以上，盧姓董事長、蘇...

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

高雄市大樹山區再被爆出違法濫墾，宛如和山光電場翻版，山頭被挖成光禿一片至今寸草不生，居民檢舉也沒用，甚至去年11月橋頭地...

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介...

法務部媒合更生人就業管道 鄭銘謙見證6企業加入基隆更生事業群

「基隆更生事業群」再添6家企業，法務部長鄭銘謙今到基隆，見證財團法人台灣更生保護會基隆分會與支持更生人就業的企業簽約。鄭...

辜仲諒欲出席日本U18決賽及閉幕 繳1.5億元解除限境3天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。 辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。 辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉布局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。