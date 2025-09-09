撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

北市一名黃姓清潔隊員涉將資收車的電鍋轉送拾荒婦人，環保局去年7月接獲內部檢舉後立案調查，並移送法辦，黃員被依貪汙治罪條例起訴，他今出庭全認罪，也憂不知會不會被關。環保局說，過往案例不至於坐牢，易科罰金或緩刑也不會被解僱。

Ettoday新聞網今報導，黃員去年7月在轉運站的回收車上執勤時，發現外觀完好、疑似仍可使用的大同電鍋，他沒占為己有而是先帶回家插電測試後，隔天送給1位不認識但常見她靠拾荒過生活的阿桑。幾天後，清潔隊發現並要求歸還電鍋，黃不好意思開口向阿桑討回來，只好自掏腰包買新的送她，當作替換。

北投區清潔隊長卓昕岑今表示，黃員工作資歷30多年，目前在職是夜線隨車隊員，協助民眾倒垃圾，他平常做事中規中矩。去年7月26日事發隔兩天，清潔隊獲報有同仁私下拿走電鍋，經循線調查、採證，監視器很明顯可見黃員當天從資收車拿走電鍋至私人轎車。卓昕岑說，8月9日詢問黃員，他直言不諱有拿走，自認只是小小電鍋，所以沒有很在意。轉送婦人則是黃員自述，環保局不清楚細節。

他指出，黃員犯法行為已經發生，經8月中旬職工考核委員會審議，黃員記過1次，該行政處分將影響他今年度考績。該案涉及貪汙行為，有送政風室查處、移送法辦，後續環保局也安撫黃員，過往案例不至於到坐牢程度。

卓昕岑強調，平時都有向同仁宣導不能任意拿走資收物，同仁間都會互相提醒否則會觸法。希望同仁「勿以惡小而為之」，為了幾十元的東西被治罪，得不償失。

環保局長徐世勲表示，資源回收物收集後變賣，仍是市府資產，不是民眾丟棄的物品就是垃圾，環保局會加強同仁的法治教育。或許同仁想拿該物去幫助別人，即便是善心出發，法律永遠是第一位，此舉仍是犯罪、違法，「公家單位沒辦法用情理法，必須是法理情。」