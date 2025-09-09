快訊

和家人吵架掀怒火 桃園男買汽油回家狂潑揚言縱火慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區一名36歲鍾姓男子日前因與家人起口角，一言不合持塑膠桶至加油站購買汽油，返家朝地面及家人身上潑灑，揚言放火。桃園地檢署近日依犯預備放火燒燬現有人所在之建築物及恐嚇等罪嫌起訴。

檢警調查，鍾男因與家人發生爭執，去年6月10日下午1時許，憤而前往台灣中油柑園楊梅站，以塑膠桶為容器，向不知情的加油站員工購買汽油，隨後返回楊梅區新農街住家，朝屋內地板及家人身上到處潑灑汽油，恐嚇要放火燒房。

對此在場4名家人聽聞鍾男恐嚇，心生畏懼，害怕鍾男會危害他們的生命及身體安全，立即報警處理。案經桃園市警察局楊梅分局報告偵辦，並扣得鍾男用以盛裝汽油的水桶及汽油桶等物品。

桃園地檢署檢察官近日核被告鍾男所為，認涉犯刑法第173條第4項、第1項預備放火燒燬現有人所在之建築物及刑法第305條恐嚇等罪嫌，又鍾男是一行為觸犯2罪名，依刑法第55條規定，為想像競合犯，建請法院從一重以處斷，依法提起公訴。

桃園楊梅36歲鍾男因與家人吵架，持塑膠桶至加油站買汽油，返家朝地面及家人身上潑灑，揚言放火。記者周嘉茹／翻攝
桃園 恐嚇 家人

