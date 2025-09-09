快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介入認定黃涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，考量黃自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

檢廉調查，黃男是台北市政府環保局北投區清潔隊員，2024年7月26日晚上6時許清運垃圾時，見隨車清運的大同電鍋好像仍可使用，便將電鍋拿到自己的貨車上，帶回家測試確認仍可使用後，又送給新北市一名身分不詳的婦人使用。

黃男事後向廉政官自首案情，並繳回當初收獲的電鍋，檢方清查相關筆錄、案件影像、北市府環保局環境清潔勤務須知等，認定該電鍋殘值雖僅剩32.56元，但黃男仍涉嫌違反貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，但考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

士林地方法院今早開庭準備，黃男出庭坦承犯行，庭後他向媒體表示，起初測試電鍋能正常使用，就送給拾荒老婦用來煮飯度日，「沒想到那麼嚴重」；貪汙治罪條例規定，竊占職務上持有非公用私有財者，可處5年以上徒刑，得併科3000萬以下罰金。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

自首 北市府 環保局

延伸閱讀

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

台中站前秀泰兩女觀影用手機、聊天引不滿 男客呼巴掌、腳踢遭訴

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

台中清潔隊員涉收賄處理廢棄物 2人收押禁見

相關新聞

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介...

辜仲諒欲出席日本U18世界盃決賽及閉幕 法院：提出1.5億保證金就准

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴...

獨／「牛郎界李到晛」打死人 今牽拖生母「避不見面」才未賠償300萬

有「台中牛郎界李到晛」之稱的李姓招待所負責人，去年初因不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同吳姓員工痛毆王，鬧出人...

和家人吵架掀怒火 桃園男買汽油回家狂潑揚言縱火慘了

桃園市楊梅區一名36歲鍾姓男子日前因與家人起口角，一言不合持塑膠桶至加油站購買汽油，返家朝地面及家人身上潑灑，揚言放火。...

彰化老夫婦走人行道被公車撞上一死一傷 司機緩刑原因曝光

彰化縣劉姓公車客運機去年2月在溪湖鎮撞死走在人行道過馬路的八旬杜姓老翁和造成杜妻重傷截肢，肇事責任為劉男因視線死角未看到...

58歲兒弒79歲中風母一審判20年 他稱量刑過重提上訴...台南高分院駁回

58歲許姓男子前年底涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網；他稱不堪長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。