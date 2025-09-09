聽新聞
舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴
北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介入認定黃涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，考量黃自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。
檢廉調查，黃男是台北市政府環保局北投區清潔隊員，2024年7月26日晚上6時許清運垃圾時，見隨車清運的大同電鍋好像仍可使用，便將電鍋拿到自己的貨車上，帶回家測試確認仍可使用後，又送給新北市一名身分不詳的婦人使用。
黃男事後向廉政官自首案情，並繳回當初收獲的電鍋，檢方清查相關筆錄、案件影像、北市府環保局環境清潔勤務須知等，認定該電鍋殘值雖僅剩32.56元，但黃男仍涉嫌違反貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，但考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。
士林地方法院今早開庭準備，黃男出庭坦承犯行，庭後他向媒體表示，起初測試電鍋能正常使用，就送給拾荒老婦用來煮飯度日，「沒想到那麼嚴重」；貪汙治罪條例規定，竊占職務上持有非公用私有財者，可處5年以上徒刑，得併科3000萬以下罰金。
