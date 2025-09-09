快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

辜仲諒欲出席日本U18世界盃決賽及閉幕 法院：提出1.5億保證金就准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。

辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

辜仲諒說，他先前有多起案件經法院判決無罪，澄清湖大樓一審雖判處有罪，他必盡全力於第二審爭取無罪判決，絕無潛逃犯意與可能。又林佳龍、鄭世忠已出具聲明書，願與律師擔任他的受責付人，建請准予暫時解除自9月13日至18日的限制出境、出海及科技設備監控。

高院考量賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務等，認為辜確實有親自出席必要，衡酌辜多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境具相當公益目的，因此准予辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海限制，並責付林佳龍、鄭世忠及葉建廷。

至於9月16日至18日的部分，依照規劃辜赴沖繩參加U18決賽及閉幕典禮期間，已安排商議、拜會，已可實現辜所稱規劃選務以達連任執行副會長的目的，且辜提出要拜會「日本棒壇重要人士」一節，所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月世界棒總選舉結果，辜並沒有說明。

再者，相關邀請函稱選舉拜票依日本傳統及習慣，需面見餐敘，才可展現誠意，此為全日本棒協會長個人意見，即使不假，也屬日本傳統習慣，國際性組織運作，難謂毫無修正可能，認為沒有必要性，裁定駁回。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片

日本 辜仲諒

延伸閱讀

棒球／蔡其昌支持辜仲諒爭取連任WBSC副會長 「但我沒投票權」

辜仲諒參加U18世界盃 高院裁准1.5億元解除限境

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

李洋任運動部長 體育署署長喊話全力以赴

相關新聞

辜仲諒欲出席日本U18世界盃決賽及閉幕 法院：提出1.5億保證金就准

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴...

影／台中男遭移工亂刀砍死 死者曾毆母打姨遭親友圍毆、地方頭痛

台中市李姓男子在7日清晨倒臥潭子區潭興路，身中多刀死亡，檢警查出是菲律賓籍失聯移工在6日深夜持刀砍殺，循線查緝到案後，檢...

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

北市府環保局黃姓清潔隊員去年7月清運垃圾時，將民眾丟棄的大同電鍋帶回家，測試能正常使用後送給新北新莊一名婦人使用，檢廉介...

彰化老夫婦走人行道被公車撞上一死一傷 司機緩刑原因曝光

彰化縣劉姓公車客運機去年2月在溪湖鎮撞死走在人行道過馬路的八旬杜姓老翁和造成杜妻重傷截肢，肇事責任為劉男因視線死角未看到...

58歲兒弒79歲中風母一審判20年 他稱量刑過重提上訴...台南高分院駁回

58歲許姓男子前年底涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網；他稱不堪長...

他稱神像「不乾淨」點火全燒掉 法官判6月並命先監護1年治療防再犯

李男把宮廟神殿上的15尊神像，放進香爐內引火焚燒，被捕後說「神明不乾淨」、「有問過主明同意」。法官審理後，依公共危險罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。