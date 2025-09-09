辜仲諒欲出席日本U18世界盃決賽及閉幕 法院：提出1.5億保證金就准

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷，可抗告。

辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月15日至17日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

辜仲諒說，他先前有多起案件經法院判決無罪，澄清湖大樓一審雖判處有罪，他必盡全力於第二審爭取無罪判決，絕無潛逃犯意與可能。又林佳龍、鄭世忠已出具聲明書，願與律師擔任他的受責付人，建請准予暫時解除自9月13日至18日的限制出境、出海及科技設備監控。

高院考量賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務等，認為辜確實有親自出席必要，衡酌辜多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境具相當公益目的，因此准予辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海限制，並責付林佳龍、鄭世忠及葉建廷。

至於9月16日至18日的部分，依照規劃辜赴沖繩參加U18決賽及閉幕典禮期間，已安排商議、拜會，已可實現辜所稱規劃選務以達連任執行副會長的目的，且辜提出要拜會「日本棒壇重要人士」一節，所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月世界棒總選舉結果，辜並沒有說明。