南市警第三分局今年取締酒駕毒駕已309件 9月「順安專案」加強執法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第三分局今年1至8月已取締酒駕269件，毒駕21件，本月因應交通部推動「交通安全月」，自1日起執行「順安專案」勤務，針對酒駕、毒駕及高危險交通違規加強取締，迄今日已查獲酒駕16件、毒駕3件以及各類交通違規407件，展現守護用路安全的決心。

第三分局指出，安南區今年死亡車禍迄今共計9件，分別為1月1日安吉路3段、安順庄大道；1月24日長溪路2段168號附近；2月27日長和路1段2巷口；3月16日海佃路4段388巷134號附近；4月10日安和路1段159巷口；4月22日海尾路段；5月4日安富街362號；6月20日長溪路三段、鎮安路口；7月14日長溪路1段299號。

分局表示，A1車禍路段，已現場會勘，並依分齡分層加強宣導、加強重點違規取締；本月推出的「順安專案」，再針對「A1死亡交通事故」、「酒駕肇事」及「大型車事故」等高危險事故態樣，透過嚴正執法來有效防制。

分局本月交通執法重點包括：機車違規、自撞（摔）、未持有合格駕照駕駛、大型車違規、交岔路口十公尺內違規停車及併排臨停等，藉由強化攔檢與巡查，降低重大事故發生；另外，今年1至8月已取締酒駕269件，較去年同期211件增加58件，可見執法力道顯著提升。

分局呼籲，交通安全月以「人本交通-停讓文化」為主題，宣導口號為「車輛慢看停．行人安全行」，分局將強力執法，展現維護交通的決心；提醒民眾酒後駕車、超速、違規停車等行為，不僅危及自身，更影響他人安全，遵守交通規則，共同打造安全友善的交通環境。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警第三分局自本月1日起執行「順安專案」勤務，針對酒駕、毒駕及高危險交通違規加強取締，迄今日已查獲酒駕16件、毒駕3件以及各類交通違規407件。記者袁志豪／翻攝
