辜仲諒參加U18世界盃 高院裁准1.5億元解除限境

辜仲諒因案遭限制出境、科技監控，他以赴日參與U18世界盃棒球賽及閉幕典禮為由聲請暫時解除。高院裁准辜提出1.5億元保證金後，13日至15日解除並責付外交部長林佳龍等人。

辜仲諒另以應全日本野球協會會長之邀，為今年10月間世界棒總選舉到東京拜會、拉票商議為由，請求暫時解除限制出境、出海及科控至9月18日止。高院認為，難以認定有急迫性、必要性，針對9月16起至18日聲請暫時解除部分予以駁回。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，一審台北地方法院依銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月。北院後續裁定辜仲諒限制出境、出海8個月以及攜帶個案手機，每天上午定時以手機拍照功能線上報到。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，期間辜仲諒請求變更每天定時線上報到地為天母的住居所，高院裁准。

辜仲諒提出聲請，指他為亞洲棒球總會長及世界棒壘球總會棒球執行副會長，為維護台灣在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益，9月13日將前往日本沖繩參加翌日的「U18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮；9月15日至18日則應全日本野球協會會長山中正竹之邀，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲諒表示，世界棒總將於10月進行職務改選，他擬代表台灣爭取連任「執行副會長」，此選舉結果對他欲爭取西元2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大。

辜仲諒聲請時提到，他絕無潛逃的犯意與可能，而且外交部長林佳龍、教育部體育署署長鄭世忠已出具聲明書，均願與律師葉建廷擔任他的受責付人，請求准許暫時解除出境、出海及科技設備監控。

台灣高等法院合議庭審酌世界棒總會長郵件、世界盃賽程表、邀請函以及林佳龍、鄭世忠聲明書等資料，認為辜仲諒赴沖繩參加U18世界盃決賽及閉幕典禮部分，世界棒總會長因故無法參與，委由任副會長的辜仲諒代表出席並擔任頒獎人，確實有親自出席必要；辜仲諒在此期間，有安排商議、拜會，就可實現規劃選務以達連任執行副會長之目的。

至於，辜仲諒於閉幕典禮後的15日至18日赴東京拜會「日本棒壇重要人士」部分，就棒壇重要人士如何能影響、左右10月份的世界棒總選舉結果，因沒有說明，難認有所依據；辜仲諒有無親自赴東京拜會的必要，也缺乏具體說明，難認有其必要性。

高院日前裁定，辜仲諒於提出新台幣1億5000萬元保證金（得以金融機構簽發之同金額即期支票代之）後，准予解除自9月13日起至15日止的限制出境、出海及科技設備監控，在解除期間並責付外交部長林佳龍、體育署署長鄭世忠及律師葉建廷。可抗告。