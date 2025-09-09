58歲兒弒79歲中風母一審判20年 他稱量刑過重提上訴...台南高分院駁回

58歲許姓男子前年底涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網；他稱不堪長期照顧年邁母親壓力，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院國民法庭一審宣判20年徒刑，案經許上訴，台南高分院今判決駁回。

許姓男子前年12月13日清晨5時許，在歸仁區住處以尖刀1把朝中風母親左胸猛刺3刀，母親同日8時許因血、氣胸併硬膜下出血不治；許供稱，不堪長期照顧年近八旬母親的壓力，當天清晨叫母親起床，她卻反覆跌倒，懷疑母親是故意的，情緒失控揮刀。

事發後許騎腳踏車離開，傳Line訊息給小妹稱「不會痛了」，隨後7點再以Line打電話給小妹，稱「我殺了媽媽，趕快回來收屍」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

台南地院國民法官法庭認為，許手段凶殘，經鑑定有反社會人格，嚴重攻擊傾向，且素行不良，法律意識薄弱，再犯可能性高；許並非不孝之人，實際上照顧母親一年半，但他不是單獨且全日照顧者，造成姊妹心理重大創傷，天人永隔，家族成員仍然無法全然釋懷，一審將他判刑20年。

許姓男子認為量刑過重，提出上訴主張，10餘年間獨自照顧母親，生活環境封閉，經濟狀況不佳，因一時情緒失控持刀殺害母親，犯後承認犯行，並曾自殘求同死；觀諸社會對「長照悲歌」，希望給予較輕刑度趨勢，應有刑法第59條所定情輕法重之情，應依該規定酌減其刑。

台南高分院合議庭認為，許姓男子雖為母親主要照顧者，但他與母親及大姊，僱有外勞擔任母親看護，可分擔其平日照護工作，並非獨立照護母親長達10餘年；且許正值壯年，亦無身體疾病不堪負荷照護中風母親狀況，僅因其母親不願起床，不配合，一時情緒失控持尖刀刺殺三刀。

合議庭指出，許的情況，與一般「長照悲歌」所指照護者亦貧病交迫，即使欠缺家庭支持系統，仍勉力獨任照護親人者不同；許所為客觀上難認有何足以引起一般同情之處，原審未依刑法第59條規定對被告酌減其刑，並無不當。

合議庭說明，許犯有傷害、重傷未遂及妨害公務等罪，均同屬暴力犯罪，原審認許素行不佳，曾為多次暴力犯罪而對量刑為不利考量，並無違誤；許犯案後未思及彌補己過，自行報案或請大姊協助將母親送醫，反而離開現場，再傳訊請姊妹為收屍，此等行徑，難認犯後當下有何悔意。

另外，許不須負擔母親照護費用，二姊每周提供餐費3千元，若有結餘，由許取得，平日母親亦有外勞照顧，許案發時並未面對經濟與獨立照料，欠缺外援之困境；原審依許在尚有選擇（而非別無選擇）情況下所犯為由，對許為量刑不利考量，應無違誤。