他稱神像「不乾淨」點火全燒掉 法官判6月並命先監護1年治療防再犯

李男把宮廟神殿上的15尊神像，放進香爐內引火焚燒，被捕後說「神明不乾淨」、「有問過主明同意」。法官審理後，依公共危險罪判刑6月。廟方人員指李男精神異常，擔心他再犯案。法官宣告李男服刑前，應監護1年，接受治療。

判決指出，李男今年6月4日下午3時許在新北市金山區五谷宮，將內殿供奉的15尊神像搬下神殿，再拿取宮內的卡式瓦斯罐、金紙、供品高梁酒等物品，在供桌及香爐以打火機引燃焚燒。點火後因引發大量黑煙及嗆鼻氣味，五谷宮葉姓會計到場制止，並報警逮捕李男。

警方將李男帶回調查，李男對於為何用打火機燒神像等廟方物品受損，說詞反覆。警方製作筆錄後將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官當晚複訊後，聲押李男。基隆地方法院法官審理後，認李男有反覆實施犯罪之虞，裁准羈押。

基隆地方法院法官審理後指出，李男在警詢時，表示會去辦精神異常證明，並稱有先問神明，得到「聖杯」，才用打火機燃燒放在香爐裡的金紙及神像，因為他認為神像不乾淨，所以要化掉，那些香也不乾淨，就一起化掉。

檢察官複訊時，李男供稱看到寺廟髒亂就打掃一下，因為有很多小神像，順便幫忙清理一下。他家也是開宮廟，有請示神明同意才燒，沒有經過廟方同意，是因為找不到廟方人員電話。法院羈押訊問時，李又供稱因為主神叫他燒，燒金紙時就順便燒（神像），但廟公不讓他燒。

發現火災的藍姓香客證稱，到場時看到都是煙，6個香爐中有4個被丟進神像及其他東西，用金紙在燒，旁邊站一個人（李男）說是他燒的，馬上報警，並阻止李男繼續燒東西，當時李男有點語無倫次。

法官認為，李男犯案時，辨識行為違法能力較一般人低，但只「顯有不足」，未達「完全不能」程度，依法可減輕其刑。

法官說，李男僅因精神狀態未能控制，率然放火，造成高度公共危險，應予非難，念及坦承犯行之，兼衡犯罪動機、目的、未有人員傷亡及所受財產損害等情狀，判刑6月。