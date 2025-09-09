陸軍已婚士官長約女下士單獨聚餐還開黃腔 記大過並汰除...提告敗訴

已遭單位汰除的胡姓士官長在部隊任職19餘年，過去已因不當碰觸女性同事手部遭記過，他卻再邀約女下士單獨聚餐，並在席間說出「看著妳的照片打手槍」等言語；單位將他記大過1次，隔年核定汰除，他不服提起訴訟，法院認定其主張均不可採，判決駁回告訴。

判決書指出，陸軍第四地區支援指揮部台南乙型聯合保修廠已婚胡姓士官長（已於去年1月18日核定汰除），2023年10月25日邀約單位陳姓女下士至日式燒肉店餐敘，席間胡對陳女說出「看著妳的照片打手槍」等不當言詞，單位決議予以大過1次懲罰。

胡不服，提起訴願，經國防部駁回，胡向高雄高等行政法院高等庭提起行政訴訟主張，當天原本邀請兩位下士，另一人因故無法參加，經陳女同意後仍依原計畫前往；席間是陳女開玩笑提到「近期有1名已婚男性有意追求」，她回絕後，對方稱「可是我都會想著妳，做那件事」。

胡表示，他見陳女不排斥談論相關話題，開玩笑稱「我也會看著妳的照片打手槍」等語，陳女當下是微笑詢問真實性；他深怕引起誤會，趕忙回稱僅是開玩笑，依當時對話情境，言詞應不致產生無法見容於社會認知。陳女未顯示不悅、錯愕，或馬上離開現場反應，他沒有冒犯的惡意動機。

胡認為，開玩笑言詞與國軍風紀規定「言行不檢」不合，並且與嚴重危害官兵領導統御紀律、影響國軍團結和諧行為有別；單位僅以此行為逕核予1大過，致生後續他考績列丙上、啟動人評會考核是否適服現役影響，原處分對他顯屬過苛，已逾越必要程度，違反比例原則。

陸軍第四地區支援指揮部指出，胡姓士官長為服役19年餘士官長副排長，職務階級及社會經驗、資歷非不諳世事，自身言行皆為士官兵表率；除對陳女語出不當言詞外，又在非必要情況下邀約陳女外出餐敘，且未及時告知陳女當日聚會人員出席狀況。

依據案件調查報告陳女稱「我有跟士官長說如果兩個人出門不太妥當，應該要找另外一位一起陪同會比較好，士官長後來說有邀約到，但是上了車沒看到其他人」，當時因而形成男女單獨外出，且陳女事後向輔導長反應，顯已造成陳女困擾及無法容忍之感，構成「言行不檢」事實。

胡姓士官長2020年7月曾因不當碰觸女性同仁手部，違反性別互動而遭處記過兩次，懲評會委員分別指出「這次又是知法犯法的狀況下，發生言行不當的案件」、「會議中陳述已接受過有關嚴守性別分際及不得性騷擾之軍法紀宣教，卻仍漠視相關法令宣教」，決議予以大過1次。

合議庭認為，陸軍第四地區支援指揮部依法召開懲評會，由7位委員組成（含專業人員法制官1位），男性委員4位、女性委員3位，任一性別比例未少於3分之1；開會當日實際出席委員6位，其結果出席委員5名（主席不投票）全數同意懲處種類「記大過」，程序核屬適法。

合議庭指出，依社會上可探知之客觀倫理秩序及價值規範，以及基於維護軍紀要求，胡口出具有性意味言詞，已逾越其應遵循言行界線；即使女性士官陳述遭其他男性言語騷擾自身經歷，並不表示胡亦得藉機再對該女性士官為冒犯言詞。