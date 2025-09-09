宜蘭安農溪泛舟1死5傷意外 未配救生圈、無隨行救生艇...業者起訴

宜蘭安農溪泛舟在今年6月間發生遊客搭乘橡皮艇翻覆意外，釀成1死5傷。檢方偵辦發現，業者未依規定在艇上放救生圈，也沒有安排救生艇隨行，與59歲婦人翻船後漂流1.7公里救起不治，有相當因果關係，依過失致死罪嫌起訴泛舟公司負責人李男及游女夫妻。

縣政府得知起訴結果表示，事發當下已經要求該泛舟公司停止營業，除非最後判決業者無罪，才會開放該業者經營。

這起意外是安農溪開辦泛舟活動20多年來最嚴重的死傷事故。事發在6月8日下午1時許，30多名遊客分乘5艘橡皮艇出發，每艘艇配置1名教練操舟，岸上有救生人員，59歲陳姓婦人搭乘的橡皮艇船上有8名乘客及1名教練。

經查，發生意外的橡皮艇出發沒多久，疑似碰撞到竹子或尖銳物後，船身出現漏氣，船上陳姓教練要求坐在右側乘客往船中央挪動，船再向前行數百公尺，在位於雙賢2號橋上游70公尺，碰撞岸壁整船翻覆，遊客落水後陸續被救起，但沒有找到陳姓婦人，陳婦漂流1.7公里後被救上岸，送醫不治，另有5人受傷就醫。

依照宜蘭縣水域從事泛舟活動應注意事項等相關規定，泛舟時每10艘以內橡皮艇，要配備1艘不載遊客的救生艇負責安全救助，且每艘橡皮艇要擺放2個救生圈。檢方指出，意外發生當下，船上沒有放2個救生圈，也未安排隨行救生艇，與遊客死傷有因果關係，依過失致死罪嫌起訴李男夫妻。