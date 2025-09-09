關進禁止接見房 他不滿上舖室友聲響過大...動手打人再犯一案
曹姓男子因案收押在基隆看守所時，不滿睡上舖的蔡男發生聲響太大，動手打人再犯一案。曹男事後尋求和解，蔡男拒絕。法官審理後，依傷害罪處曹男拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上 訴。
基隆地檢署起訴指出，曹男和蔡男是基隆看守所禁止接見房南舍7號房室友，蔡男指控曹男在去年9月15日下午近2時，睡下舖的曹男想跟他交換床位，他不肯，曹男竟用出手攻擊他，造成他的左眼紅腫、挫傷。
檢察官偵訊時，曹男供稱蔡男在上鋪造成的聲響太大，兩人才會起口角，並因心生不滿動手打傷蔡男。檢方另依南舍7號房內監視畫面及醫院診斷證明書，認定曹男犯行，起訴曹男涉犯傷害罪。
基隆地方法院審理時，曹男自白犯罪，依刑事訴訟法規定，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。
法官指出，曹男僅因蔡男在上舖聲響太大，就動手毆打蔡男並造成傷害，犯後坦承犯行，且稱有意願與蔡男和解，但蔡男無和解意願未能達成。審酌曹男犯案手段、前案紀錄及自述智識程度、經濟狀況，量處拘役20天，如易科罰金以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言