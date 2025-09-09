關進禁止接見房 他不滿上舖室友聲響過大...動手打人再犯一案

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曹姓男子因案收押在基隆看守所時，不滿睡上舖的蔡男發生聲響太大，動手打人再犯一案。曹男事後尋求和解，蔡男拒絕。法官審理後，依傷害罪處曹男拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上 訴。

基隆地檢署起訴指出，曹男和蔡男是基隆看守所禁止接見房南舍7號房室友，蔡男指控曹男在去年9月15日下午近2時，睡下舖的曹男想跟他交換床位，他不肯，曹男竟用出手攻擊他，造成他的左眼紅腫、挫傷。

檢察官偵訊時，曹男供稱蔡男在上鋪造成的聲響太大，兩人才會起口角，並因心生不滿動手打傷蔡男。檢方另依南舍7號房內監視畫面及醫院診斷證明書，認定曹男犯行，起訴曹男涉犯傷害罪。

基隆地方法院審理時，曹男自白犯罪，依刑事訴訟法規定，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。

法官指出，曹男僅因蔡男在上舖聲響太大，就動手毆打蔡男並造成傷害，犯後坦承犯行，且稱有意願與蔡男和解，但蔡男無和解意願未能達成。審酌曹男犯案手段、前案紀錄及自述智識程度、經濟狀況，量處拘役20天，如易科罰金以1千元折算1日。

曹姓男子因案收押在基隆看守所時，不滿睡上舖的蔡男發生聲響太大，動手打人。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪處曹男拘役20日，可易科罰金2萬元。聯合報系資料照
基隆 法官 傷害罪

